В ЛНР предложили помощь Белоруссии в расследовании преступлений Протасевича в Донбассе

Генпрокуратура ЛНР установила, что с лета 2014 года Протасевич бесчинствовал на Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). Фото: из материалов уголовного дела

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики готова оказать помощь белорусским коллегам в расследовании преступных действий задержанного в Минске основателя экстремистского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

- Органы прокуратуры ЛНР готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий Протасевича правоохранительным органам Республики Беларусь, - заявила она.

При этом обратилась к жителям Республики, располагающим какой-либо информацией о причастности мужчины к гибели мирного населения Донбасса, с просьбой обращаться в прокуратуру по телефонам горячей линии или же лично.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боевых действиях на Донбассе в составе украинского карательного батальона.

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