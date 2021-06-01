В ЛНР раскрыли подробности украинского обстрела школы и детского сада

Под обстрел ВСУ попала школа и детский сад. Фото: ЛНР в СЦКК

Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по населенным пунктам Республик Донбасса. Нередко под обстрел попадают жилые дома, важные объекты инфраструктуры и что самое страшное – школы и детские сады.

31 мая под обстрел киевских силовиков попали учебные учреждения в Золотом-5 – школа №4 имени Романа Салькова и детский сад «Березка».

Обстрел велся с Золотого-4. Фото: ЛНР в СЦКК

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня провели расследование по факту обстрела со стороны украинской армии поселка Золотое-5.

Отмечается, что огонь ВСУ вели с использованием стрелкового оружия.

- В ходе анализа обнаруженных фрагментов примененных боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел поселка велся с применением стрелкового вооружения: пулями со стальным сердечником, патрона типа 7Н6, калибра 5,45 и пулями со стальным сердечником ЛПС, винтовочного патрона 57-Н-323С, калибра 7,62.

Найденные на месте обстрела боеприпасы. Фото: ЛНР в СЦКК

В СЦКК рассказали, что в Золотовской средней школе №4 имени Романа Салькова по улице Войкова, 3а зафиксировано повреждение остекления двух окон, в Золотовском дошкольном учебном учрежденим комбинированного типа, ясли-сад «Березка» по улице Лизы Чайкиной, 23 – повреждение остекления одного окна.

Кроме этого, было зафиксировано повреждение остекления одного окна в жилом доме по улице Пирогова, 20.

- Пострадавших среди гражданского населения нет, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Жигулин: «Однажды наше великое стояние окончится и мы станем Россией не только де-факто»

Адвокат и глава фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)