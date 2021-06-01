Алексей Жигулин: «Однажды наше великое стояние окончится и мы станем Россией не только де-факто»

Алексей Жигулин – один из тех, кто защищает интересы пенсионеров Республики. Благодаря ему были составлены порядка 10 тысяч исков к Украине, однако, добиться выплат пенсий пока не удалось Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Если открыть официальные информационные ресурсы Республик, то охватывает ощущение сюра: концерты, выставки, поездки делегаций в РФ и тут же заголовки: «Армия Украины обстреляла…», «Мирный житель получил смертельное ранение…» Все это на восьмом году войны в Донбассе стало для всех уже чем-то будничным и привычным, но оттого еще кошмарней.

О настроениях дончан, их надеждах беседуем с адвокатом, главой фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР Алексеем Жигулиным.

- Алексей, недавно дончане снова вспоминали 26 мая 2014 года, день, когда Украина обрушила с неба на Донецк снаряды. А вы помните этот день? – спрашиваю своего собеседника.

- Конечно, помню. Я находился тогда в Донецке, видел эти черные столбы дыма со стороны аэропорта, - вспоминает Алексей. - Но, по сути, военное противостояние случилось раньше, апрельские события в Славянске, где ВСУ впервые открыто применили тяжелое вооружение, обстреливали город. В тот время, я руководил адвокатской компании, мы с единомышленниками призвали субъектов хозяйствования, находящихся здесь, прекратить выплачивать налоги на ту территорию, которая против нас воюет. Исходили мы из очень простой логики: каждая копейка, направленная на Украину, превращается в пули, которые летят в нашу сторону. Я обратился с адвокатским запросом к Торгово-промышленной палате Украины, чтобы эта организация дала заключение о наличии форс-мажорных обстоятельств на нашей территории. Ведь из-за боевых действий уже были разорваны хозяйственные цепочки, предприятия несли колоссальные убытки. Торгово-промышленная палата Украины изучила это обращение и, что вполне предсказуемо, ведь она находилась на Украине, дала отрицательный ответ. Тогда я обратился в Институт государства и права имени Корецкого для получения заключения, заплатив за экспертизу из своих личных средств довольно значимую сумму за это исследование, несколько тысяч долларов. Мы получили заключение экспертов этого авторитетного научного учреждения, признавших форс-мажор на нашей территории, специалисты в пух и прах разбили позицию ТПП Украины. И тогда мы призвали всех через СМИ ДНР не оплачивать налоги Украине, причем ссылаясь на ее же законодательство. Вот эта вся деятельность как раз и разворачивалась в эти дни.

Алексей Жигулин полагает, что можно было бы закрепить наши намерения интеграции в Россию в главном законе - Конституции ДНР Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да, то время было наполнено надеждой. Скажите, почему, на ваш взгляд, не состоялась большая Новороссия?

- Цель воссоединения земель русских всегда была мне близка. Это то, что нас всех объединяет. И эта идея Новороссии не исчезла в небытие, мы придем к ней рано или поздно. Со стороны живущих в Донбассе сделано все для достижения этой цели. Но есть геополитика. И тут я рассуждаю, как юрист: создание нового государства в современном мире во многом зависит от воли других субъектов международного права. Для нас самым близким субъектом является РФ, и я искренне надеюсь, что когда-то, территория именно России расширится до границ Новороссии.

Сегодня же наше положение напоминает мне стояние на реке Угре. Это как раз относится ко временам окончательного разгрома Золотой Орды, когда монголо-татарское войско и российское войско под предводительством московского князя Ивана III сошлись на берегах реки Угры. Но никто не решился начать битву, войска просто стояли друг напротив друга через небольшую речку. Бесконечно высылались переговорщики друг другу и так прошло несколько месяцев, монголы доели свой провиант, поняли, что дальнейшее стояние более невозможно и ушли. А после произошел развал Золотой Орды. Так и у нас. Ну не хочет никто войны, ни наши Донбасские республики, ни, конечно же, Россия. Но конфликт должен быть окончен. Нас провоцируют, продолжают гибнуть люди. И конечно тут только один вопрос - почему же мы должны бесконечно это терпеть?

Едея Новороссии вернется Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Довелось услышать мнение нашего чиновника, который утверждал, что мы, ДНР, уже фактически Россия. Вы согласны с этим?

- Что касается положения наших Республик, то, как известно, есть три уровня признания: ситуационное, фактическое и юридическое. Ситуационное - мы прошли давным-давно. Фактическое признание у нас тоже достаточно твердое. Осталось только юридическое признание, когда между государствами устанавливаются дипломатические отношения, либо происходит воссоединение территорий, как это произошло с Крымом. Интеграционные процессы, в том числе политические, продолжаются и не только на словах.

Уже около двух месяцев в наших Республиках я официально представляю интересы российской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», возглавляемую Сергеем Михайловичем Мироновым. Также мы смогли открыть в Донецке Центр защиты прав граждан, предоставляя различную юридическую помощь населению.

- А расскажите подробнее, кто и с какими вопросами может к вам обратиться?

- Основная задача нашего центра - научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы. Люди обращаются к нам с самыми разнообразными проблемами: от невыплаты заработных плат до вопросов по паспортизации. Мы вырабатываем алгоритмы действий в наиболее распространенных проблемных ситуациях. Все консультационные услуги конечно же бесплатны. Мы учим людей самостоятельно защищать свои права.

- Кстати, о невыплате заработных плат в промышленной сфере. Ситуация там достаточно плачевная и о ней не принято говорить вслух. Подобные обращения случаются?

- О ситуации этой я знаю, она имеет массовый характер и это настоящий позор для нашей страны. Мы должны помнить 91-ый год, когда протесты шахтеров из-за долгов по зарплате, охватили весь Донбасс. А сегодня люди, которые и так испытывают все тяготы военного времени и нестабильной политической обстановки, ко всему прочему, еще и не защищены социально. Я надеюсь, что это позорное явление мы преодолеем. Работаю с людьми каждый день - и как депутат, и как юрист. Вижу насколько устал наш народ, ставший заложником ситуации. И прекрасно понимаю, что люди имеют полное право на это недовольство. Тут и бюрократические проблемы, очереди за паспортами и в ЕРЦ, отсутствие нормального банковского сервиса, сложности с пересечением границ – перечислять можно долго. А невыплата зарплат не только подрывает доверие к власти, увеличивает и так огромное социальное напряжение, играет на руку нашим врагам, но и способствует оттоку специалистов. И тут мы, насколько это в наших силах, предлагаем людям доступные механизмы защиты их прав, вплоть до обращения в суд.

Для жителей поселка шахты Гагарина под Горловкой подвалы - единственное спасение от снарядов ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В связи с этим, часто приходится слышать мнение, что наша дальнейшая интеграция в российское пространство уничтожит остатки промышленности Донбасса, она просто не выдержит конкуренции. Разделяете ли такие опасения?

- Считаю, это - глупости. Потому что, в этом случае на Донбасс будет перенесена управленческая система России. И не только управленческая, но и судебная, правоохранительная, экономическая. Таким образом, ситуация здесь в экономике стабилизируется и примеры тому есть – это Крым. А развитие экономики повлечет за собой рост социальных стандартов – своевременную выплату, ее повышение, увеличение размеров социальных выплат и т.д.

- Ясно, что проблем у нас хватает. А чем мы определенно можем гордиться?

- Мы отстояли свою идентичность, мы выстояли. Нам никто не вправе навязать западные псевдо-ценности и искаженную историю. Мы сохранили приверженность русскому миру и право говорить на родном языке. А получение российского гражданства – это самое масштабное явление на выбранном нами пути. Почти 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР имеют гражданство РФ. Думаю, можно было бы закрепить наши намерения интеграции в Россию в главном законе - Конституции ДНР. Мы на верном пути, и наша задача, всем составом прийти к нашей общей мечте, нашей России.

Выросло целое поколение детей войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В сентябре в России состоятся выборы депутатов Госдумы. Смогут ли жители Республик с гражданством РФ принять в них участие?

- Сам механизм участия в выборах наших граждан пока не получил определенности. Считаю, что граждане РФ, проживающие в Республиках, должны обязательно иметь возможность проголосовать на этих выборах. Почему обязательно? Потому что иначе, это поражение в правах и достаточно серьезное. Одно из основных прав гражданина РФ, закрепленных в Конституции, это право избирать. Как это сделать? Мы можем говорить о трех возможных вариантах. Первый - это электронное голосование, второй - выезд на определенные участки для голосования в Ростовскую область, а третий, на который я искренне надеюсь и верю, что так и будет, это организация избирательных участков непосредственно на территории Республик. Вспомним голосование за поправки в Конституцию РФ, тогда смогли выехать всего около 10 тысяч человек. Это мизер! Система же электронного голосования вызовет сложности у людей старшего поколения, впрочем, не только - для регистрации потребуется СНИЛС, а у нас не все граждане имеют сопутствующие российскому паспорту документы.

Но, как бы там ни было, это существенный шаг сближения с Россией, а значит, и окончания затянувшейся войны.

Центр защиты прав граждан под эгидой Политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

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