Отдых в Седово 2021: Как в этом году будут впускать в курортный поселок

В нынешнем году сохранится система предварительной регистрации в местах отдыха у моря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о том, как будет организован отдых в Седово в 2021 году. Об этом руководитель Республики говорил сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в Новоазовской районной администрации.

По информации пресс-службы Главы ДНР, в ходе мероприятия были подняты вопросы реализации Программы восстановления и развития, заключения договоров на выполнение капитальных ремонтов, организации работ временного характера, развития рекреационной зоны, расположенной на территории Новоазовского района, въезда в поселок Седово, рыболовного промысла и проведения сходов граждан.

Отдельно была затронута тема открытия курортного сезона и ограничений на въезд в Седово.

- С одной стороны, это вопрос безопасности при военной угрозе, близости населенного пункта к линии соприкосновения. Вторая непосредственная угроза – ковид. Если бы мы в прошлом году более мягкие ограничения вводили, не исключено, что начались бы массовые заболевания. Нам пришлось бы прекратить курортный сезон как таковой со всеми вытекающими последствиями, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что в этом году будет легче, потому что предприниматели зарегистрированы, механизм уже есть. От жителей республики потребуется просто заблаговременно зарегистрироваться в местах размещения – местных пансионатах, мини-отелях или у частных предпринимателей.

Лидер государства подчеркнул, что нужно максимально разъяснять людям существующий порядок въезда в Седово.

- В этом году стоит задача, чтобы как можно больше людей оздоровилось. Опыт прошлого года позволяет говорить о том, что предприниматели идут навстречу. Этого не было с советского периода времени, потому что при Украине все происходило в тени, – заявил Денис Пушилин.

Также в рамках обсуждения вопроса благоустройства курортной зоны в Новоазовском районе было отмечено, что разработка проектно-сметной документации по берегоукреплению населенного пункта Обрыв будет завершена в октябре и передана на экспертизу.

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