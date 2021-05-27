Сколько дней жители ДНР будут отдыхать в июне

В июне начнется купальный сезон, и в длинные выходные можно будет выехать на море

Жители Донецкой Народной Республики в первый летний месяц дважды уйдут на длинные выходные – в связи с празднованием Дня России и Дня Святой Троицы.

В июне согласно указу Главы ДНР Дениса Пушилина праздничными нерабочими днями в Республике считаются День России (суббота, 12 июня) и Троица (воскресенье, 20 июня). При совпадении праздничных или нерабочих дней с выходным днем выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного или нерабочего дня. Поэтому жители Республики будут отдыхать с 12 по 14 и с 19 по 21 июня.

Остальные выходные дни (суббота и воскресенье) – 5 и 6 июня, 26 и 27 июня остаются выходными без изменений и переносов.

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