В ДНР планируют ввести ограничения на въезд в Приазовье

Доступ к прибрежным поселкам уже ограничивали в прошлом году - из-за пандемии коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Новоазовском районе Донецкой Народной Республики власти рассматривают вопрос о возможном ограничении въезда для жителей, у которых нет местной прописки. Об этом заявил глава района Олег Моргун.

- Во исполнение поручения Главы ДНР Дениса Пушилина 13 мая состоялось рабочее совещание по вопросам ограничения въезда на территорию Новоазовского района граждан, не имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории указанной административно-территориальной единицы, - сообщил он в своем телеграм-канале.

Мэр Новоазовска также добавил, что совещание проходило с участием представителей силовых структур, которым было поручено разработать пропускной механизм и определить, что необходимо сделать для обустройства дежурных блокпостов в прибрежных поселках.

Напомним, в прошлом году с 27 апреля до 15 июля на территории Азовского побережья в ДНР уже действовал особый пропускной режим. Его ввели в связи с угрозой распространения коронавируса.

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