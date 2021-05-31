Обстрелом ВСУ повреждена школа и детский сад в ЛНР

ВСУ часто стреляют по школам Донбасса (архивное фото). Фото: Золотовская школа №4

31 мая вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате обстрела повреждения получили здания школы и детского сада. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Повреждения получили Золотовская средняя школа №4 имени Романа Салькова по улице Войкова и дошкольное учреждение – детский сад «Березка» по улице Лизы Чайкиной, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики вели огонь с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4.

В данный момент представители Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня фиксируют последствия нарушения.

Ранее сообщалось, что украинская армия открывала огонь по поселку Калиново-Борщеватое

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