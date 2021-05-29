ВСУ перебили высоковольтную линию под Горловкой

Энергетики оперативно переподключили обесточенных потребителей на резервный источник питания. Фото: mintek-dnr.ru

В ходе обстрелов жилых районов Горловки украинские военные повредили высоковольтную линию 110 кВ «Заводская - 4/5 №2», питающую город. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Линия повреждена не в результате нынешнего обстрела, а предыдущих. Она неоднократно попадала под огонь киевских силовиков, уже получала серьезные повреждения, но сохранила целостность. А вот теперь на месте одной из сильных «распушек» провод все же лопнул, так как раньше был серьезно посечен осколками украинских снарядов, - объяснили в государственном предприятии «Региональная энергопоставляющая компания».

Как сообщается, энергетики быстро переподключили обесточенных потребителей на резервный источник питания, все горожане со светом. Отремонтировать поврежденный участок ЛЭП пока не представляется возможным - место обрыва провода находится в зоне прямой видимости с позиций ВСУ, и вести там ремонт очень опасно.

Место обрыва провода находится в зоне прямой видимости с позиций ВСУ, и провести его ремонт пока невозможно. Фото: mintek-dnr.ru

Для полноценного восстановления линии электропередачи необходимо получить гарантии на соблюдение тишины от украинской стороны. Соответствующую заявку энергетики уже подали в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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