ВСУ за сутки сделали пять выстрелов по населенному пункту ЛНР

Информация о разрушениях в селе уточняется. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины в Донбассе один раз нарушили «режим тишины». Киевские силовики открыли огонь по селу Калиново-Борщеватое, находящееся в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 18.30. Противник открыл огонь с позиций у населенного пункта Новоалександровка. Всего было сделано пять выстрелов из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе еще с осени 2014 года заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. При этом киевские силовики продолжали нарушать условия перемирий. В том числе открывая огонь по населенным пунктам Республик Донбасса из запрещенного вооружения.

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