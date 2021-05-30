В Донбассе солдаты ВСУ выпустили ракету по жилому дому

ВСУ выпустили боевую ракету по жилому дому на окраине Лисичанска. Фото: Штаб ООС
Во время учений вооруженных формирований Украины произошло ЧП. Солдаты по ошибке выпустили боевую ракету по жилому дому на окраине Лисичанска. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- После пуска ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» по учебной цели в результате допущенных расчетом зенитно-ракетного комплекса ошибок ракета проследовала мимо выбранной цели и совершила падение вблизи жилого дома на окраине Лисичанска, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Во время взрыва боеголовки повреждения получил жилой дом.
- В настоящее время командованием части проводится служебное разбирательство, а командиру 2-го дивизиона приказано оказать содействие в восстановлении поврежденного дома за счет собственных средств, - рассказали в УНМ ЛНР.
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