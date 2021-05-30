ВСУ блокировали работу беспилотников ОБСЕ вблизи Артемовска и Золотого

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередных фактах блокировки полетов беспилотных летательных аппаратов наблюдателей украинскими солдатами над подконтрольной Киеву территории Донбасса
- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое и Артемовск зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ, - сообщили в оборонном ведомстве Республики
Тем временем вооруженные формирования Украины активизировались в районах разведения сил и средств. Солдаты ВСУ были обнаружены на участке в Золотом, а в Петровском зафиксирована стрельба.
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