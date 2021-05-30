ВСУ активизировались в районах разведения сил и средств в Донбассе

Солдаты ВСУ обнаружены в районе Золотого, а в районе Петровского - зафиксирована стрельба. Фото: Штаб ООС

На участке разведения сил и средств в районе Золотого Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала присутствие вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

- На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащего 92-й бригады ВСУ, - сообщили в Народной милиции Республики.

Ранее, в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявляли о стрельбе со стороны киевских силовиков в районе участка разведения сил и средств в Петровском.

- Согласно отчету ОБСЕ, вечером 27 мая камера наблюдателей, установленная в двух километрах к востоку от населенного пункта Богдановка зафиксировала четыре боеприпаса. В течение дня 28 мая, патрулируя в Петровском, команда Миссии слышала три выстрела из стрелкового оружия примерно в полутора километрах к юго-западу.

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