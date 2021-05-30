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Политика30 мая 2021 12:17

ВСУ обстреляли Широкую Балку под Горловкой

По поселку украинская армия выпустила пять боеприпасов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам (архивное фото)

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории поселка Широкая Балка, что в Горловке, пять боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц, - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся из гранатометов.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

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