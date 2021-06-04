ВСУ вторые сутки не стреляют по ДНР

Вторые сутки в ДНР прошли без обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Штаб "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины не стреляли по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Это уже вторые сутки без обстрелов со стороны киевских силовиков.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие Народной милиции продолжают наблюдение за противником.

- Военнослужащие НМ строго соблюдают меры по усилению и контролю действующего перемирия, - подчеркнули в УНМ ДНР.

Ранее сообщалось, что в связи не укомплектованностью личного состава украинское командование направило в Донбасс неонацистов. А в тренировочном лагере «Урзуф» под Мариуполем киевских силовиков будут обучать британские и скандинавские инструкторы.

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