Без нарушений: в прошедшие сутки территорию Донбасса не обстреливали

В мае украинские военные обстреляли Республику 111 раз. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны противника зафиксировано не было. На линии соприкосновения в Донбассе соблюдался режим тишины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- За минувшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не было, - рассказали в оборонном ведомстве.

Там также уточнили, что, в свою очередь, военнослужащие Народной милиции продолжают соблюдать меры по контролю за действующим перемирием.

Напомним, днем ранее наблюдатели зафиксировали со стороны украинских войск только один обстрел. Противник открывал огонь на горловском направлении.

Тем временем были обнародованы данные обстрелов ДНР в мае. За этот период украинские военные обстреляли Республику 111 раз, выпустив по ее территории 1 200 боеприпасов.

- Жертвами агрессии Украины стали 2 мирных жителя и 11 военнослужащих Народной милиции, еще 21 защитник ДНР был ранен, - сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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