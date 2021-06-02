Обстрелы ДНР в мае: Убиты двое мирных жителей и одиннадцать военнослужащих

Украинским силовикам перемирие не указ. Фото: штаб ООС

Почти полсотни домов и объектов инфраструктуры в ДНР повреждено украинскими обстрелами в мае. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За май вооруженные формирования Украины 111 раз обстреляли Республику. Практически половина нарушений «режима тишины» – с применением тяжелого вооружения. Всего выпущено 1200 боеприпасов.

- Жертвами агрессии Украины стали два мирных жителя и одиннадцать военнослужащих Народной милиции, еще двадцать один защитник ДНР был ранен, - сообщили в СЦКК.

Схожая обстановка и в соседней Луганской Народной Республике. Украинские боевики не отступают.

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