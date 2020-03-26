Попасть на концерты донецкой филармонии можно, не выходя из дома

Некогда переполненные залы театров и филармонии Донецка - опустели. Введенный в Республике режим повышенный готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по факту запретил проведение всех культурно-массовых мероприятий. Все спектакли и концерты были перенесены. А представления московского цирка Никулина и вовсе были отменены – артисты уехали домой.

Можно было бы сказать, что в Донецке наступил культурный коллапс, но уж нет! Артисты настолько сроднились со зрителем, что совсем не готовы расставаться.

Генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий заявил о запуске серии концертов онлайн.

- Несмотря на запрет проведения театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в ДНР, Донецкая государственная академическая филармония продолжает работу, - говорит Александр Александрович. - Наши артисты и коллективы озадачены подготовкой новых концертных номеров, программ и репетициями. Вы знаете, что Донецкая филармония не прекращала работу, не отменяла запланированные концерты и программы в самых экстремальных условиях, в дни тяжелейшего обострения ситуации.

Гендиректор филармонии Александр Парецкий анонсировал прямые трансляции концертов. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Парецкий отметил, что филармония была лишена основного мотиватора работы – слушателей.

- Мы не теряем связи с нашими любимыми слушателями и приложим все усилия для того, чтобы каждый наш зритель смог почувствовать нашу любовь и поддержку, а также ощутил целительное воздействие музыки! – подчеркивает гендиректор филармонии. - В трансляциях примут участие все коллективы филармонии. Первая трансляция состоится 29 марта. Эту программу мы посвящаем 335-летию со дня рождения Баха, музыка которого пережила многие поколения и смены эпох.

Жители столицы Республики искренне обрадовались этой новости.

- В филармонию мы с семьей ходим практически каждую неделю. Настолько полюбили ее, что, когда узнали, о переносе концертом, честно сказать, были расстроены, - говорит «Комсомолке» дончанка Татьяна Иващенко. – Но оказывается, нам подготовили сюрприз. И в эту трудную минуту нас не бросили. Ничего, будем смотреть прямую трансляцию концертов и заряжаться позитивной энергией.

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ

29 марта 16.00 – Концерт органной музыки «Приношение Баху. B.A.C.H.» (солистка – Наталья Чеснокова, ведущая – Татьяна Кусты).

3 апреля 18.00 – «Неофолк из Донбасса» (фолк-бэнд «Русский акцент», руководитель – Олег Просвирин, принимают участие Данил Милка, Роман Сухоненко, Кристина Ушанова, Анастасия Гладыш, ведущий — Артём Поляков)

4 апреля 16.00 – Концерт классики в современной обработке «Антистресс-концерт» (струнный ансамбль «Дива-квартет», Екатерина Малёванная, Анастасия Русанова, ведущая – Виктория Степанова)

5 апреля 16.00 – Концерт вокальной музыки «Песни Неаполя» (концертный ансамбль «Ричеркар», руководитель – Валерия Путря, солистка — Анна Братусь, ведущая – Татьяна Кусты)

10 апреля 18.00 – Перголези – «Stabat Mater» (камерный оркестр «Виола», руководитель – Валерия Путря, солисты: Анна Братусь (сопрано), Лидия Моисеева (меццо-сопрано), ведущая — Татьяна Кусты)

11 апреля 16.00 – Концерт эстрадной и джазовой музыки «В мире джаза» (Ансамбль «Септет-джаз», руководитель – Александр Куслин, ведущий — Артём Поляков)

12 апреля 16.00 – Концерт симфонической музыки «Оркестровые хиты» (Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева, дирижёр – Владимир Заводиленко, ведущий – Александр Мозговой)

Трансляции концертов можно смотреть на официальных ресурсах донецкой филармонии: на YouTube канале, в группе ВКонтакте и на сайте.

Дончане с удовольствием ходят на концерты филармонии. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Тем временем, онлайн спектакль сыграют и артисты донецкой муздрамы. Одну из самых ярких постановок покажут 27 марта в эфире телеканала «Оплот 2». А в столичном художественном музее ввели виртуальные экскурсии.

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