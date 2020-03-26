Донецкий художественный музей ввел виртуальные экскурсии
Пока из-за введенного в Донецкой Народной Республике режима повышенного готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отменены все культурно массовые мероприятия, для желающих посмотреть выставки донецкого художественного музея представится возможность поучаствовать в виртуальной экскурсии. Об этом сообщила исполняющий обязанности директора худмузея Анна Полищук.
- Доступность музейных коллекций будет обеспечиваться программой онлайн-трансляций по залам и выставкам Донецкого республиканского художественного музея, - говорит она. - Мы хотим познакомить всех желающих с уникальным содержанием фондовой коллекции, творчеством известных и любимых художников, чтобы и таким образом продемонстрировать широкий спектр соучастия для разных аудиторий.
Ссылка на специальную онлайн платформу диджитал-проекта «Музей с вами» будет размещена на сайте и на официальных страницах музея в социальных сетях.
- Это короткие рассказы кураторов выставок об интересных работах музейной коллекции, виртуальные прогулки по залам музея, - рассказывает Анна Полищук. - Проект будет иметь три направления: рассказы о картинах, действующих музейных выставок, о картинах музейных запасников и о работах, посвящённых теме Великой Отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU