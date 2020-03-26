2020-03-26T07:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Донецкий художественный музей ввел виртуальные экскурсии

Из-за режима повышенной готовности в Республике отменены все культурно массовые мероприятия
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Полюбоваться картинами можно будет дистанционно. Фото: donetskartmuseum.ruПолюбоваться картинами можно будет дистанционно. Фото: donetskartmuseum.ru
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Пока из-за введенного в Донецкой Народной Республике режима повышенного готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отменены все культурно массовые мероприятия, для желающих посмотреть выставки донецкого художественного музея представится возможность поучаствовать в виртуальной экскурсии. Об этом сообщила исполняющий обязанности директора худмузея Анна Полищук.

- Доступность музейных коллекций будет обеспечиваться программой онлайн-трансляций по залам и выставкам Донецкого республиканского художественного музея, - говорит она. - Мы хотим познакомить всех желающих с уникальным содержанием фондовой коллекции, творчеством известных и любимых художников, чтобы и таким образом продемонстрировать широкий спектр соучастия для разных аудиторий.

Ссылка на специальную онлайн платформу диджитал-проекта «Музей с вами» будет размещена на сайте и на официальных страницах музея в социальных сетях.

- Это короткие рассказы кураторов выставок об интересных работах музейной коллекции, виртуальные прогулки по залам музея, - рассказывает Анна Полищук. - Проект будет иметь три направления: рассказы о картинах, действующих музейных выставок, о картинах музейных запасников и о работах, посвящённых теме Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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