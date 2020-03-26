Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры ДНР и одного наградил медалью

26 Март 2020 2020-03-26T12:26:30+03:00

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Главы Республики Указе

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Главы Республики Указе.

- Артистке оркестра ГУК «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» Светлане Чолан присвоено звание «Заслуженный артист ДНР». Звание «Заслуженный работник культуры Донецкой Народной Республики» – министру культуры Михаилу Желтякову, - говорится в тексте документа.

Звание «Народный артист Донецкой Народной Республики» присвоено артисту Донецкого драмтеатра Сергею Лупильцеву.

Также Глава ДНР наградил медалью «За трудовую доблесть» солистку-вокалистку государственного учреждения культуры «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» Викторию Струкову.

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ИСТОЧНИК KP.RU