Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры ДНР и одного наградил медалью
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Главы Республики Указе.
- Артистке оркестра ГУК «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» Светлане Чолан присвоено звание «Заслуженный артист ДНР». Звание «Заслуженный работник культуры Донецкой Народной Республики» – министру культуры Михаилу Желтякову, - говорится в тексте документа.
Звание «Народный артист Донецкой Народной Республики» присвоено артисту Донецкого драмтеатра Сергею Лупильцеву.
Также Глава ДНР наградил медалью «За трудовую доблесть» солистку-вокалистку государственного учреждения культуры «Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» Викторию Струкову.
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