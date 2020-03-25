2020-03-25T21:36:12+03:00
Политика

В ДНР учредили медаль «За отвагу»

Ее будут присуждать военнослужащим, сотрудникам полиции, МГБ ДНР, спасателям и другим гражданам Республики за личное мужество и отвагу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Документ о введении государственной награды опубликован на официальном сайте лидера государстваДокумент о введении государственной награды опубликован на официальном сайте лидера государстваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль «За отвагу». Документ о введении государственной награды опубликован на официальном сайте лидера государства.

- Медалью «За отвагу» будут награждаться военнослужащие, сотрудники МВД ДНР, МЧС ДНР, МГБ ДНР, а также иным гражданам Республики за личное мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР и ее государственных интересов, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности ДНР, при защите Государственной границы ДНР, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, - говорится в тексте указа.

Награду учредил Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Награду учредил Денис ПушилинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отмечается что нововведенная государственная награда будет круглой формы, диаметром 35 миллиметров и выполнена из серебра.

В верхней части лицевой стороны медали изображены три летящих реактивных снаряда.

Ниже в две строки нанесена надпись заглавными буквами «ЗА ОТВАГУ», под которой расположен танк Т-34. Под танком размещена надпись заглавными буквами «Д.Н.Р.». На обратной стороне выгравирован номер медали.

Напомним, что ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил официальную символику Народной милиции ДНР - эмблему, флаг и штандарт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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