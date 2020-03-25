Как в ДНР штрафуют нерадивых пешеходов

В патрульной машине Госавтоинспекции я был всего два раза. Один – при оформлении протокола за остановку в неположенном месте, второй – во время рейда: выявляли недобросовестных водителей, которые, невзирая на сугробы снега и гололед, не сменили летнюю резину на зимнюю. И вот я снова в патрульном автомобиле. К счастью, протокол за нарушение на меня никто не составляет.

Людей на улицах стало меньше

В этот раз вместе с инспекторами мы едем в очередной рейд. Будем выявлять нарушителей-пешеходов, которые создают аварийные ситуации и подвергают опасности свою и чужие жизни. Первую остановку делаем возле медицинского университета на проспекте Ильича. Обычно здесь много людей. Одни едут на учебу, другие - работу... А сейчас – почти никого! Сказались угроза распространения коронавируса и режим повышенной готовности в Республике.

Корреспондент «Комсомолки» на один день присоединился к экипажу ГосавтоинспекцииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Меньше чем за час мы поменяли несколько мест дислокации. Сначала поехали в район Червоногвардейской автостанции, потом на «Покровку» и к Калининскому рынку... Нельзя сказать, что нарушителей не нашли. Были. Да еще сколько!

– Я почему-то был уверен, что пешеходов будет смущать камера. Ошибся. Смотрят прямо в объектив и идут на красный сигнал светофора, – говорю инспектору.

Пока с нарушителями проводят разъяснительную беседу, замечаю, как еще одна группа людей пробегает на красный сигнал светофора перед мчащимся грузовиком.

Становятся виновниками происшествий

Едем в более людное место – к «Золотому кольцу». Чтобы перейти дорогу в его районе, нужно пройти по подземному переходу. Многие для «экономии времени» перебегают четырехполосную дорогу, невзирая на высокий риск оказаться под колесами.

– Уже в этом году в Республике произошло порядка 80 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В результате – 18 человек погибли и больше 60 были травмированы, – рассказывает по дороге инспектор.

В РЕспублике участились аварии с участием пешеходовФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Кто зачастую виновник этих аварий?

– Каждое четвертое автопроисшествие (из 80) – совершено по причине нарушений правил дорожного движения непосредственно пешеходами.

– Часто штрафуете пешеходов? – спрашиваю у майора.

– В этом году больше 200 пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 102 до 170 рублей. В большинстве случаев пешеходу-нарушителю выносится предупреждение после проведения профилактической беседы. Такую норму предусматривает законодательство.

В районе «Золотого кольца» людей значительно больше. Одни идут на рынок, другие в торговый центр, а третьи спешат на автовокзал. Здесь хорошая транспортная развязка – уехать можно в любую точку Донецка и Республики. В общем – пешеходов хватает.

В РЕспублике участились аварии с участием пешеходовФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Проводят разъяснительные беседы

В основном люди перебегают дорогу, когда видят подъезжающий на противоположной стороне нужный автобус. Неужели не боятся? Сразу же вспоминается случай, когда на центральной улице Донецка погиб пенсионер. Он увидел приближающийся к остановке троллейбус и решил перебежать улицу Артема на «красный». Мужчину насмерть сбила машина.

– Почему перешли дорогу в неположенном месте? – спрашивает майор Алдошин у пешехода-нарушителя.

– Так я это... выход из подземного перехода перепутал.

Пешеходы уверяют, что больше нарушать не будутФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Вы понимаете, что это опасно?

– Понимаю. Больше не повторится! – отвечает дончанин.

Затем еще несколько подобных случаев. Ответ у всех один – перепутал выход из перехода, опаздываю на работу, автобус ходит раз в 20 минут... И все как один уверяют, что это было первое и последнее нарушение с их стороны.

Учат правилам с малого

На обратном пути общаюсь со старшим лейтенантом Анной Лесных-Смирновой. Инспектор рассказывает, что профилактическое мероприятие «Внимание – пешеход!» будет проходить в Республике до конца марта.

– Прежде всего мероприятие направлено на соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Это вынужденные меры, так как по сравнению с прошлым годом количество погибших и пострадавших в происшествиях пешеходов возросло.

– Люди какого возраста чаще всего нарушают?

– Абсолютно разного. Есть дети, пожилые люди, среднего возраста. Нарушают все, и это печально.

– Какие резонансные происшествия с участием пешеходов были в последнее время?

– В Харцызске на автостанции был совершен наезд на женщину. Она погибла от полученных травм. Автостанция вообще опасное место, где нужно быть особенно осторожным, например не стоит ходить сзади автобусов, так как есть так называемые слепые зоны, и водитель может что-то не увидеть. Водителям мы тоже регулярно напоминаем о том, что нужно быть осторожными и соблюдать правила.

В РЕспублике участились аварии с участием пешеходовФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– 14 марта на проспекте Мира была авария с трагическими последствиями. Водитель сбил парня на пешеходном переходе.

– Да. Нашего донецкого спортсмена. Причем одна машина остановилась, чтобы пропустить его, а другой водитель не сбавил скорость и сбил пешехода прямо на «зебре». Наезд повлек тяжкие телесные повреждения – это уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции делают все возможное для снижения аварийности на дорогах РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– После таких рейдов количество нарушений снижается?

– Определенно. Причем они же проходят регулярно. Сначала по автобусам, перевозящим пассажиров, потом по транспорту, перевозящему опасные грузы, далее по пешеходам. Несмотря на это, работа в остальных направлениях не прекращается. Выявляются все нарушения, а на этих просто делается акцент.

Для многих четыре полосы - не помехаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Что помимо рейдов предпринимаете?

– Мы посещаем школы и рассказываем учащимся о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На беседах с детьми мы стараемся объяснить им все на конкретных примерах. Объясняем – почему нужно переходить дорогу по переходу, почему нельзя идти сразу же, как только загорелся зеленый сигнал светофора, а все равно нужно посмотреть по сторонам. Дети должны это понимать. Не просто знать, а хорошо понимать.

Сотрудники Госавтоинспекции делают все возможное для снижения аварийности на дорогах РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Будь в курсе!

По статистике, чаще всего пешеходы подвергают опасности свою жизнь, когда переходят дорогу не по пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора, внезапно выбегают на дорогу перед приближающимся транспортом или нарушают правила дорожного движения при посадке и высадке на остановках общественного транспорта.

Зачастую люди перебегают дорогу, чтобы успеть на автобус... невзирая на опасностьФото: Никита МАКАРЕНКОВ

За нарушение правил дорожного движения пешеход может быть оштрафован на сумму от 102 до 170 рублей. Если же в момент совершения правонарушения пешеход находился в состоянии опьянения – штраф возрастает до 340 рублей. Если пешеход нарушил правила и создал аварийную обстановку – налагается штраф от 340 до 510 рублей.

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