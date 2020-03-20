Денис Пушилин учредил официальные символы Народной милиции ДНР

У Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (УНМ ДНР) теперь есть официальная символика. Денис Пушилин утвердил эмблему, флаг и штандарт начальника оборонного ведомства.

- Эмблема и флаг помещаются в кабинете начальника УНМ ДНР, его заместителя, руководителей самостоятельных структурных подразделений, а также в зале заседаний Народной милиции, - говорится в положении Указа. – Эмблема размещается на флаге, а также по решению начальника – на ведомственных наградах, знаках различия, документах, зданиях, сооружениях и на ином имуществе УНМ ДНР.

Эмблема

Эмблема Народной милиции. Фото: denis-pushilin.ru

Золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, на груди которого фигурный серебряный щит с изображением всадника, поражающего копьем дракона. В лапах у орла серебряный меч – в правой лапе рукоять, в левой – лезвие.

- Эмблема может использоваться в многоцветном, одноцветном и контурном изображении, - говорится во втором приложении Указа.

Флаг

Флаг Народной милиции. Фото: denis-pushilin.ru

Флаг Народной милиции ДНР представляет собой прямоугольное полотнище с одинаковым двусторонним рисунком.

- На флаге изображен четырехконечный крест белого цвета. От центра к углам расходятся лучи государственного флага Республики, формирующие диагональный крест, в центре которого – эмблема УНМ, - описывается флаг в третьем приложении Указа. – Размеры полотнища флага вариативны при условии соотношения ширины к длине – двух к трем.

Штандарт начальника

Штандарт начальника Народной милиции. Фото: denis-pushilin.ru

Он состоит из полотнища, древка, скобы и навершия. Полотнище штандарта квадратное и белого цвета. В центре, в медальоне красного цвета, изображена эмблема.

- Медальон окаймлен венком их дубовых ветвей золотистого цвета, - описывается в четвертом приложении Указа. – От центра к углам расходятся лучи цветов государственного флага ДНР, формирующие диагональный крест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике

Корреспондент «Комсомолки» отправился в цех по пошиву спецодежды и униформы [видео] (подробности)