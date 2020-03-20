2020-03-20T12:49:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике

Корреспондент «Комсомолки» отправился в цех по пошиву спецодежды и униформы [видео]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеКак частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В последнее время в Республике наблюдается паника в отношении наличия в аптеках медицинских масок. Из–за распространения коронавирусной инфекции зачастую их вовсе не найти, а если и встречаются, то по несносным ценам. В среднем маски, которые раньше стоили по 3 рубля обходятся в 30. А порой и вообще по 50 рублей за штуку – объявления с такими ценами дончане выкладывали в социальные сети.

В связи с этим председатель правительства Донецкой Народной Республики Александр Ананченко на вопрос депутата Анастасии Селивановой о ситуации с медицинскими масками ответил, что в Республике есть практические запасы сырья для производства 1 миллиона 200 тысяч медицинских масок.

– Ежедневно в Республике производится несколько десятков тысяч масок. Если в некоторых аптеках есть дефицит, то это вопрос буквально нескольких дней. Ситуация под контролем Правительства, – отметил Александр Ананченко и заявил, что к сентябрю планируется создание стратегического запаса медицинских масок.

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мы решили проверить – как обстоят дела с производством медицинских масок и отправились в гости к работникам частного предприятия «Спецодежда и униформа».

Цех уже не первый год заниматься пошивом специальной одежды. В штате работают несколько десятков профессиональных сотрудников. Директор предприятия Лариса Иванова подлинный специалист в своей области – имеет множество наград и благодарностей. На своем предприятии она охотно проводит экскурсии и для школьников.

– Работа идёт полным ходом. Не только по пошиву масок, сейчас много заказов и по спецодежде для сотрудников министерств и ведомств, – говорит Лариса Валерьевна.

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– С какими проблемами в основном сталкиваетесь?

– Сейчас перекрыты границы. Из–за этого (и других распоряжений правительства России) мы не получаем марлю – это основная проблема. Марля сейчас в дефиците.

– Сможет ли ваше предприятие подключиться к обеспечению «масочной безопасности» в Республике?

– Конечно, будем стараться, главное, чтобы все материалы были.

– Есть ли индивидуальные заказы на маски особого дизайна? – В последнее время это становится трендом. Бывают и необычные дизайны – шьем маски в цветочек, в клеточку и даже в стиле милитари!

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в РеспубликеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В качестве подарка для нас сотрудники предприятия сделали несколько масок по индивидуальному заказу.

Когда мы уже собирались уходить работницы цеха сказали, что у меня очень подходящая фигура для примерки специальной и форменной одежды.

– А у вас идеально симметричное и сбалансированное тело, – сказали мастерицы и даже предложили побыть моделью.

Маски в подарок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Маски в подарокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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