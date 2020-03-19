Закрытие границ не помешало: Жители Донбасса продолжают получать российские паспорта

18 марта Россия закрыла въезд в страну для иностранцев. Жителей Донецкой Народной Республики успокоили – с паспортами Российской Федерации (в том числе и без прописки) въезд в страну разрешен. Также оставшиеся в России дончане с республиканскими или украинскими паспортами могут вернуться обратно.

Однако больше людей беспокоит вопрос – не повлияет ли закрытие границы на получение жителями Республики российских паспортов. Ведь их выдача происходит в Ростовской области. «Комсомольская правда» дозвонилась на горячую линию Миграционной службы Республики и выяснила, не приостановилась ли паспортизация.

– Осуществляется ли сейчас прием документов на оформление российских паспортов от жителей Республики?

– Прием документов не приостанавливался.

– Не повлияла ли сложившаяся ситуация с противодействием коронавирусу и введение режима повышенной готовности на график работы отделений Миграционной службы?

– На данный момент актуальна информация о том, что миграционные службы работают в штатном режиме. График работы прежний. С понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера. В субботу прием документов на гражданство Российской Федерации ведется до часу дня.

Жители Донбасса продолжают получать российские паспортаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Что с поездками жителей Республики за паспортами в Российскую федерацию? Не приостановилась ли выдача паспортов?

– Даты выездов автобусов согласованы до конца этой недели. Осуществляются только поездки на автобусах по предварительной записи. Вчера и сегодня выдача паспортов происходила в штатном режиме.

По вопросам приема граждан в отделах Миграционной службы для подачи документов на паспорт гражданина Российской Федерации можно обращаться по телефону горячей линии Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики – 071 099 49 49 или на короткий номер 494.

О продолжении приема документов на российские паспорта и поездок за ними в Россию сообщили и в Луганской Народной Республике.

- Сотрудники отделов приема и выдачи документов Министерства внутренних дел Российской Федерации продолжают принимать и рассматривать документы на получение российского гражданства от жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и выдавать паспорта граждан Российской Федерации, - заявил заместитель начальника управления миграционной службы Луганской Народной Республики Руслан Найда.

24 апреля прошлого года для жителей Республик свершилось историческое событие. Президент России Владимир Путин подписал Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Прием документов на российские паспорта стартовал в Донецке 3 мая прошлого года. 7 мая документы стали принимать и в других городах Республики. Первые российские паспорта были выданы 14 июня прошлого года. Меньше чем за десять месяцев почти 200 тысяч жителей обеих Республик стали гражданами России.

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