2020-03-17T20:47:37+03:00
Общество

Как жители Донбасса становятся гражданами России

Корреспондент «Комсомолки» отправился в Ростовскую область, чтобы получить паспорт Российской Федерации [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Момент принятия присяги - самый волнующийМомент принятия присяги - самый волнующийФото: Дмитрий СТЕШИН
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К отделению миграционной службы я приехал в начале шестого утра. Отправление за получением российского паспорта – ровно в шесть. На посадке уже стоят автобусы. Все они поедут в разные пункты выдачи. Сейчас для жителей Донецкой Народной Республики в Ростовской области открыты четыре таких пункта – в селах Куйбышево и Покровское, Родионово–Несветайской слободе и поселке Матвеев Курган.

– Даже не верится, что сегодня буду держать в руках свой российский паспорт, – говорит женщина лет семидесяти с палочкой. – Давно я никуда не выезжала, но ради такого события готова хоть куда поехать!

Я занимаю место в «хвосте» автобуса. По пути водитель останавливается в нескольких городах. Там к нашей компании присоединяются очередные счастливчики. Уже в Амвросиевке рядом со мной присаживаются женщина с 17–летней внучкой.

– На Украину не ездите? – спрашиваю.

– А что мне там делать? Пенсию я ещё не получаю. А больше нечего.

– Там пенсию оформлять планируете или в России?

– На Украине? Чтобы здоровье свое положить? Если будет возможность – оформлю в России.

Возле отделения миграционной службы в Покровском Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Возле отделения миграционной службы в ПокровскомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Все места в автобусе заняты. Насчитываю больше шестидесяти человек. Из них всего двое в медицинских масках. Границу проходим без очереди – в ускоренном режиме. Документы на республиканском и российском пунктах пропуска проверяют действительно быстро, но подождать все равно приходится. После прохождения границы водитель собирает деньги у пассажиров. Стоимость поездки – 550 рублей туда и обратно.

Уже в девять часов автобус приезжает в Покровское.

– Я представлял село–селом, а оказывается здесь ещё ничего, – говорит кто–то из нашего автобуса.

И действительно! Разнообразие супермаркетов, отделения банков и фирменные магазины – все это на одной небольшой площади. Возле администрации афиша спектакля с участием Андрея Урганта. Такую же афишу я видел и в Донецке. Отделение миграционной службы тоже рядом. Нашу делегацию встречают у входа.

– Минут сорок придется подождать, – говорит сотрудник. – Внутри уже человек двадцать.

Судя по всему, микроавтобус из Горловки прибыл немного раньше нас. За это время успеваем перекусить. Многие взяли еду с собой, а специально для тех, кто об этом не позаботился, каждое утро сюда приходит местная жительница с домашней выпечкой, чаем и кофе.

– Я скоро с вас деньги за консультации буду брать, – в шутку говорит она, ежеминутно отвечая на вопросы – где тут и что. – Банк ближайший за углом. Пенсионный фонд тоже рядышком. Если паспорта быстро получите, то бегом туда, чтобы оформить страховой номер индивидуального лицевого счёта – этот документ есть у всех россиян и без него никуда.

Процедура занимает 5-10 минут Фото: Дмитрий СТЕШИН

Процедура занимает 5-10 минутФото: Дмитрий СТЕШИН

К входу всех подзывает сотрудник миграционной службы. Объясняет порядок получения паспортов.

– Если вы находитесь здесь – значит, вас уже оповестили о готовности ваших паспортов. У нас есть списки. Проходить будете по очереди. Называете имя, фамилию и отчество, предъявляете свой паспорт. Его вам отдадут уже вместе с российским документом. С собой запрещается проносить колющие и режущие предметы, стеклянную тару и тару непрозрачного вида.

Сначала внутрь запускают пожилых людей, родителей с детьми и женщин. Мужчинам приходится подождать.

– Это вас только после обеда запустят. Я ведь точно знаю, каждый день тут работаю. Да и вас бесплатно консультирую, – говорит все та же продавщица выпечки. – Да вы не переживайте, паспорта скоро получите и будете настоящими россиянами. А там и пенсию сможете оформить, если возраст кому позволяет.

– А можно? Прописки ведь нет! – спрашивает мужчина лет шестидесяти.

– Нужно будет найти где прописаться. Может у родственников, а может еще у кого. У нас здесь столько «находчивых» нашлось, которые за «вознаграждение» пропишут. Всему свое время. Пенсии у нас повыше ваших будут. Зато у вас коммуналка дешевая. Вот сколько выходит?

– Тысячу с лишним сейчас плачу. Это когда как, от расхода ж зависит в основном.

– Пфф, так это копейки! Я вон по восемь тысяч в месяц отношу. Правда у меня дом частный, сад большой, поливаю всё из центрального водоснабжения, колодца нет, обогреватели работают, вот сумма такая и получается. А так все равно раза в три–четыре больше расценки.

Ближе к часу начинают запускать мужчин. Теперь ожидаем в холле на втором этаже. Вызывают по очереди по несколько человек. Мину через двадцать очередь подходит ко мне.

– Проходите, – обращается ко мне сотрудник.

Радостные эмоции переполняют, но впереди еще несколько процедур, а поэтому переживаю, чтобы всё прошло хорошо, чтобы без ошибок и других непредвиденных обстоятельств.

Как оказалось, все происходит очень быстро. Сначала процедура дактилоскопии – берут отпечатки пальцев. Затем сверка документов. Сотрудники просят внимательно сверить все данные, чтобы нигде не было ошибки.

Гражданами России стали уже десятки тысяч жителей Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Гражданами России стали уже десятки тысяч жителей РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Внимательно читайте! Несколько раз. Проверяйте имя, фамилию и отчество, дату рождения. Все верно?

– Верно! – отвечаю я.

– Тогда проходите и ожидайте принятия присяги.

Не побоюсь сказать, что это самый волнительный момент. В отдельной комнате стоит несколько стульев, на стене текст присяги и государственные символы Российской Федерации. Присягу читают по несколько человек сразу, поэтому жду остальных.

Тут же вспоминаю длительный сбор документов для оформления российского паспорта. В первый день подачи документов в центральном отделении Миграционной службы в Донецке я был первым претендентом на получение российского гражданства. Собрал все документы в папку и приехал к отделению еще на рассвете – до пяти утра. В девять открылось отделение. Я пропустил вперед пару человек, так как отъезжал в университет за справкой с места учебы. Зашел вовнутрь, где сотрудник сообщила мне, что документы принять не может.

Проблема заключалась в том, что паспорт республиканского образца я получил за месяц до того, как мне исполнилось двадцать лет – согласно нововведениям (в двадцать лет паспорта подлежат замене) мой паспорт оказался недействительным. Вот так вот просто приостановилась моя история с подачей документов на российский паспорт в первый день их приема. Затем последовали месяцы оформления нового республиканского паспорта, сбор других документов и наконец–то вторая попытка подачи документов в конце января этого года.

– Вы готовы принести присягу гражданина Российской Федерации? – спрашивает нас сотрудник миграционной службы.

Все соглашаются. Лично у меня от торжественной обстановки по телу пробегает дрожь. Нам вручают папку с текстом присяги, который читает каждый по очереди.

– От себя лично и от Министерства внутренних дел Российской Федерации поздравляю вас с вступлением в гражданство Российской Федерации. Не смею больше вас задерживать! – поздравляет нас сотрудник миграционной службы.

Первый день подачи документов в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Первый день подачи документов в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Уже около трех часов дня автобус с шестьюдесятью новыми гражданами России отправляется обратно в Республику. На российской границе у всех возникает вопрос – какой же паспорт предъявлять?

– Кто мы теперь? – шепотом говорит кто–то из автобуса.

– Конечно же, российский! – отвечает пограничник. – Вы теперь – новые русские!

К семи часам вечера возвращаюсь домой.

Будь в курсе!

Для оформления страхового номера индивидуального лицевого счёта и медицинского полиса лучше выделить отдельный день. Оба документа делаются бесплатно. Первый – в пенсионном фонде в любом населенном пункте России. Для его оформления нужен лишь российский паспорт и его копия.

– Документ готовится быстро. Ждать около двадцати минут. Выдается этот номер один раз на все время, – объясняет сотрудница Пенсионного фонда.

Мне не посчастливилось оформить документ, так как были перебои с программой.

После оформления страхового номера можно заняться оформлением медицинского полиса. Для этого нужно обратиться в страховую медицинскую организацию. Во время ожидания своей очереди под миграционной службой в Покровском к нам подошел работник такой организации с предложением оформить полис. Времени на это ни у кого не было, поэтому процедуру многие отложили на будущее.

Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения срока действия. Для его оформления нужно написать заявление, также понадобится паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счёта. Полис изготавливается 45 дней и действует на всей территории России.

П. С. Незадолго до выхода статьи стало известно, что с 18 марта до 1 мая Россия закрывает границу для иностранцев. Как это повлияет на выдачу паспортов Российской Федерации жителям Республик Донбасса – пока неизвестно. Возможно, выдачу временно приостановят, но прием документов для оформление и изготовление паспортов продолжается. В ближайшее время ждем официальную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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