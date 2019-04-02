2019-05-03T00:07:24+03:00
Общество

Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: сбор документов

30 апреля в Донецкой Народной Республике объявили, что прием документов на оформление российского паспорта начнется в пятницу
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Республике начинается оформление российских паспортов. Фото: foto-elf.ruВ Республике начинается оформление российских паспортов. Фото: foto-elf.ru
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3 мая дончане смогут подать документы на российское гражданство в центральной миграционной службе. В других районах Донецка и городах Республики прием документов начнется 7 мая.

Очередь занимают с семи утра

Решил попытаться оформить документы в первый день - 3 мая. Обосновал это тем, что еще не будет оглушительного наплыва людей. Одни не рискнут пойти в первый же день и будут ждать, пока кто-то из знакомых проложит путь, а другие к этому времени не успеют собрать нужные документы.

- Уже хлынул поток людей на получение республиканского паспорта, - сказала знакомая из паспортного стола. - Его наличие - обязательно для оформления российского гражданства.

Принялся собирать необходимые документы: республиканский и украинский паспорта, свидетельство о рождении и о браке. Перед тем как пойти в миграционную службу, все это нужно заверить у нотариуса. А документы на украинском языке предварительно перевести на русский.

В нотариусы Донецке выстраиваются очереди для заверки копий документов на российский паспорт. Фото: sochi.com

В нотариусы Донецке выстраиваются очереди для заверки копий документов на российский паспорт. Фото: sochi.com

Фото я делал заранее, поэтому в первый рабочий день месяца - 2 мая - отправляюсь в бюро переводов в центре Донецка. Прихожу занять очередь в 8 утра.

- За мной на перевод будете, - полусонным голосом говорит мужчина, облокотившись на спинку стула. - Ещё час назад пришел, чтобы первым быть.

- Чего это вы так рано? Думаете, что очередь потом будет такая, что и не протолкнуться?

- Вот увидишь через час, что будет твориться, - ухмыльнулся он и немного задремал.

Переводят через две недели

Ближе к 9 часам, перед тем, как бюро начало рабочий день, я понял, о чём идёт речь.

- Будешь в очереди 36-м! И не вздумай вперёд пролезть, - кричит женщина лет сорока на скромного паренька.

- Следующий! - раздается голос из кабинета. Прохожу к специалисту.

- Мне нужно перевести два свидетельства и украинский паспорт.

- Это будет... 2 800 рублей.

- Это ещё и за заверку потом платить нотариусу?

- Это включено в стоимость.

- До завтра сделаете?

- Вы что? У нас все расписано на две недели вперёд. Самый ранний срок - 15 мая. Ждать будете?

- Хорошо, оформляйте.

Украинские паспорта сдавать не придется

Украинские паспорта сдавать не придется

Ещё через час очередь в бюро переводов начинает расти в геометрической прогрессии. Первый человек стоит перед кабинетом на втором этаже, а «крайний» находится уже на улице. Все надеются получить перевод в этот же день.

В два раза дешевле и гораздо быстрее

Сразу же спускаюсь к нотариусу. Очередь я занял ещё утром, но чувствую, что сегодня попасть в кабинет не успею. Живой поток людей прерывают те, кто записывался заранее - ещё за неделю-две.

Здесь все обсуждают порядок выдачи российских паспортов. Одни считают, что выдавать их будут, как и объявляли, на территории Ростовской области. Другие надеются, что выдача будет происходить в пределах Республики.

- Да нет же! - доказывает кто-то из толпы. - Как тогда, по-вашему, будут брать отпечатки пальцев? Дистанционно?

- К тому же, сказали уже, что за паспортами людей будет организовано возить автобус! - подключается ещё кто-то.

Вечером стало известно, что переводить многие документы уже не нужно

Вечером стало известно, что переводить многие документы уже не нужно

Так или иначе, если перевод моих документов будет готов 15 мая, в первый день подать документы я не успею. Эта мысль слегка расстроила, но тут же позвонил знакомый, который сдал документы на перевод ранним утром в менее популярное бюро чуть подальше от центра. Сказали, что к вечеру все будет переведено. Решил съездить по другим адресам и разузнать обстановку. Заранее договорился, что при необходимости, в бюро переводов, где я заплатил почти три тысячи, деньги мне вернут (забегая наперед – так и вышло).

С пятой попытки нахожу бюро переводов практически без очереди. Все остальные просто забиты.

- Готовую работу заберёте завтра в обед.

- Сколько это будет стоить?

- За перевод с заверкой - 1 400 рублей. Остальные документы, которые не нужно переводить, тоже завершите завтра.

Утром в бюро переводов было не попасть - очереди расписывались на весь день

Утром в бюро переводов было не попасть - очереди расписывались на весь день

Послесловие: список документов упростили

Вечером стало известно об упрощении списка документов (с полным перечнем можно ознакомиться здесь) для оформления российского паспорта. Теперь вышеперечисленные документы заверять у нотариуса не нужно – их заверяют в миграционной службе во время подачи. Также не нужно переводить документы с украинского языка на русский, помимо свидетельства о рождения детей, в случае подачи заявления о приеме их в гражданство России.

Итого на сбор документов зря потрачено 1 400 рублей. Сложив нужные копии документов в папку, утром собираюсь отправиться в миграционную службу. Страшно представить очередь, которая там образуется.

Продолжение следует...

ИСТОЧНИК KP.RU

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