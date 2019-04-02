Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: сбор документов

3 мая дончане смогут подать документы на российское гражданство в центральной миграционной службе. В других районах Донецка и городах Республики прием документов начнется 7 мая.

Очередь занимают с семи утра

Решил попытаться оформить документы в первый день - 3 мая. Обосновал это тем, что еще не будет оглушительного наплыва людей. Одни не рискнут пойти в первый же день и будут ждать, пока кто-то из знакомых проложит путь, а другие к этому времени не успеют собрать нужные документы.

- Уже хлынул поток людей на получение республиканского паспорта, - сказала знакомая из паспортного стола. - Его наличие - обязательно для оформления российского гражданства.

Принялся собирать необходимые документы: республиканский и украинский паспорта, свидетельство о рождении и о браке. Перед тем как пойти в миграционную службу, все это нужно заверить у нотариуса. А документы на украинском языке предварительно перевести на русский.

В нотариусы Донецке выстраиваются очереди для заверки копий документов на российский паспорт. Фото: sochi.com

Фото я делал заранее, поэтому в первый рабочий день месяца - 2 мая - отправляюсь в бюро переводов в центре Донецка. Прихожу занять очередь в 8 утра.

- За мной на перевод будете, - полусонным голосом говорит мужчина, облокотившись на спинку стула. - Ещё час назад пришел, чтобы первым быть.

- Чего это вы так рано? Думаете, что очередь потом будет такая, что и не протолкнуться?

- Вот увидишь через час, что будет твориться, - ухмыльнулся он и немного задремал.

Переводят через две недели

Ближе к 9 часам, перед тем, как бюро начало рабочий день, я понял, о чём идёт речь.

- Будешь в очереди 36-м! И не вздумай вперёд пролезть, - кричит женщина лет сорока на скромного паренька.

- Следующий! - раздается голос из кабинета. Прохожу к специалисту.

- Мне нужно перевести два свидетельства и украинский паспорт.

- Это будет... 2 800 рублей.

- Это ещё и за заверку потом платить нотариусу?

- Это включено в стоимость.

- До завтра сделаете?

- Вы что? У нас все расписано на две недели вперёд. Самый ранний срок - 15 мая. Ждать будете?

- Хорошо, оформляйте.

Украинские паспорта сдавать не придется

Ещё через час очередь в бюро переводов начинает расти в геометрической прогрессии. Первый человек стоит перед кабинетом на втором этаже, а «крайний» находится уже на улице. Все надеются получить перевод в этот же день.

В два раза дешевле и гораздо быстрее

Сразу же спускаюсь к нотариусу. Очередь я занял ещё утром, но чувствую, что сегодня попасть в кабинет не успею. Живой поток людей прерывают те, кто записывался заранее - ещё за неделю-две.

Здесь все обсуждают порядок выдачи российских паспортов. Одни считают, что выдавать их будут, как и объявляли, на территории Ростовской области. Другие надеются, что выдача будет происходить в пределах Республики.

- Да нет же! - доказывает кто-то из толпы. - Как тогда, по-вашему, будут брать отпечатки пальцев? Дистанционно?

- К тому же, сказали уже, что за паспортами людей будет организовано возить автобус! - подключается ещё кто-то.

Вечером стало известно, что переводить многие документы уже не нужно

Так или иначе, если перевод моих документов будет готов 15 мая, в первый день подать документы я не успею. Эта мысль слегка расстроила, но тут же позвонил знакомый, который сдал документы на перевод ранним утром в менее популярное бюро чуть подальше от центра. Сказали, что к вечеру все будет переведено. Решил съездить по другим адресам и разузнать обстановку. Заранее договорился, что при необходимости, в бюро переводов, где я заплатил почти три тысячи, деньги мне вернут (забегая наперед – так и вышло).

С пятой попытки нахожу бюро переводов практически без очереди. Все остальные просто забиты.

- Готовую работу заберёте завтра в обед.

- Сколько это будет стоить?

- За перевод с заверкой - 1 400 рублей. Остальные документы, которые не нужно переводить, тоже завершите завтра.

Утром в бюро переводов было не попасть - очереди расписывались на весь день

Послесловие: список документов упростили

Вечером стало известно об упрощении списка документов (с полным перечнем можно ознакомиться здесь) для оформления российского паспорта. Теперь вышеперечисленные документы заверять у нотариуса не нужно – их заверяют в миграционной службе во время подачи. Также не нужно переводить документы с украинского языка на русский, помимо свидетельства о рождения детей, в случае подачи заявления о приеме их в гражданство России.

Итого на сбор документов зря потрачено 1 400 рублей. Сложив нужные копии документов в папку, утром собираюсь отправиться в миграционную службу. Страшно представить очередь, которая там образуется.

Продолжение следует...