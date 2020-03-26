В минкульте ДНР попросили церкви по возможности ограничить проведение массовых мероприятий

26 Март 2020 2020-03-26T13:07:01+03:00

В минкульте Республики попросили церкви по возможности ограничить проведение массовых мероприятий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обращение было опубликовано на официальном сайте ведомства

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Министерство культуры Донецкой Народной Республики обратилось к религиозным общинам с просьбой временно ограничить массовые мероприятия.

- Просим принять все возможные профилактические меры для обеспечения безопасности верующих, - говорится в сообщении и приводится перечень необходимых мер.

Руководителей религиозных объединений просят рассмотреть возможность дистанционных форм общения и совершения религиозных обрядов и церемоний. Также необходимо проводить разъяснительную работу среди верующих о первых признаках возникновения заболеваний и порядке дальнейших действий.

- Увеличить частоту уборок с применением дезинфицирующих хлорсодержащих растворов и проветривания мест общего пользования. Усилить контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, - говорится в обращении.

Полный текст обращения и список необходимых мер можно прочитать на сайте министерства культуры Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU