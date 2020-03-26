В минкульте ДНР попросили церкви по возможности ограничить проведение массовых мероприятий
Министерство культуры Донецкой Народной Республики обратилось к религиозным общинам с просьбой временно ограничить массовые мероприятия.
- Просим принять все возможные профилактические меры для обеспечения безопасности верующих, - говорится в сообщении и приводится перечень необходимых мер.
Руководителей религиозных объединений просят рассмотреть возможность дистанционных форм общения и совершения религиозных обрядов и церемоний. Также необходимо проводить разъяснительную работу среди верующих о первых признаках возникновения заболеваний и порядке дальнейших действий.
- Увеличить частоту уборок с применением дезинфицирующих хлорсодержащих растворов и проветривания мест общего пользования. Усилить контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, - говорится в обращении.
Полный текст обращения и список необходимых мер можно прочитать на сайте министерства культуры Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU