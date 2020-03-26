Театр переходит в онлайн: Донецкая муздрама проведет телепоказ спектакля «Игроки»

26 Март 2020 2020-03-26T21:01:25+03:00

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В Международный день театра Донецкий драмтеатр покажет спектакль, но не в своих стенах, а в эфире телеканала «Оплот 2». Коронавирус и тут внес свои коррективы. Одну из самых ярких постановок - криминально-музыкальную комедию «Игроки» Гоголя будут транслировать 27 марта. Начало – в 19.05.

Съемки телеверсии прошли накануне профессионального праздника и объединили всех членов коллектива.

- Это, действительно, уникальное событие. Нам очень хотелось, чтобы жители разделили праздник с нами и не оставались без театра в такой день. В свою очередь, мы сделали подарок и для себя, ведь далеко не все сотрудники имеют возможность почувствовать себя просто зрителями в зале и пережить всю полноту эмоций от первой до последней минуты. Мы испытали искренний восторг и еще раз убедились в том, что наши постановки соответствуют высокому художественному уровню, что нам есть чем гордиться. Безусловно, это событие дало и большой стимул для дальнейшей работы, - поведала «КП» генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

На сегодня из-за коронавируса в ДНР отменены все культурно-массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU