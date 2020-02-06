Трое погибших, десятки пострадавших: предварительные итоги непогоды в Донецке за 6 февраля

Снегопад продолжает собирать свои жертвы. Кажется, решив наверстать все упущенное, снег продолжает идти, то усиливаясь, то слабея. И пока одни радуются снегу, другие – становятся его жертвами.

Сегодня в 16.30 на трассе между Новоазовском и границей с РФ произошло страшное ДТП. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся.

Это случилось на подъезде к КПП «Новоазовск».

- Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка – Севастополь». На данный момент известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии, - сообщил глава Горловки Приходько.

Все службы работают в усиленном режиме. Фото: Евгении Карпачевой

Предварительно известно, что погибли 2 человека. Пострадали - 18, из них 3 дети. Автобус следовал из Горловки в Севастополь.

Ранее микроавтобус, занесло на Старобешевской трассе, и он врезался в железобетонную конструкцию моста в южной части ДНР. В этом ДТП пострадали четверо человек.

Но достается от непогоды и пешеходам. Сегодня днем в Макеевке произошла трагедия. Женщину убило рухнувшим столбом. Снежной массы не выдержало дерево, которое рухнуло на провода, а те в свою очередь завалили бетонный столб на проходившую мимо женщину. От черепно-мозговой травмы она скончалась.

Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий. К тому же завтра синоптики обещают похолодание до -11, а значит ко всему прочему добавится еще и гололед.

- Кто там заказывал зиму и страдал за снегом? Отзывайте свои мечты назад, - иронизируют дончане в соцсетях. – Чем было плохо – чистый асфальт, прекрасная видимость?

В ДНР с 6 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС работает круглосуточно.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.

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