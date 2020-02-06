В ДНР из - за снегопада объявлена чрезвычайная ситуация

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:36:42+03:00

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Погода все ухудшается - из - за налипания мокрого снега обрушиваются провода, валятся ветхие деревья. В ДНР 6 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС работает круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, связь с городами и районами Республики поддерживается в режиме видеоконференцсвязи.

По состоянию на 12:00 на территории ДНР временно затруднено движение машин на участках автомобильных дорог в Старобешевском, Амвросиевском и Шахтерском районах. Так же в самом Донецке ограничено движение

От МЧС для расчистки снега на дорогах, оказания помощи по спасению машин из снежных заносов и уборки обрушившихся деревьев привлечено 24 единицы техники и 86 человек личного состава.

Лесное хозяйство Республики тоже помогает освобождать дороги от поваленных деревьев. А в помощь дворникам дончане призывают выходить жильцов.

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Открыт телефон горячей линии МЧС ДНР: (062) 342 69 99, 071 342 69 99.

ИСТОЧНИК KP.RU