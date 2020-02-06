В ДНР из - за снегопада объявлена чрезвычайная ситуация
Погода все ухудшается - из - за налипания мокрого снега обрушиваются провода, валятся ветхие деревья. В ДНР 6 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС работает круглосуточно.
Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, связь с городами и районами Республики поддерживается в режиме видеоконференцсвязи.
По состоянию на 12:00 на территории ДНР временно затруднено движение машин на участках автомобильных дорог в Старобешевском, Амвросиевском и Шахтерском районах. Так же в самом Донецке ограничено движение
От МЧС для расчистки снега на дорогах, оказания помощи по спасению машин из снежных заносов и уборки обрушившихся деревьев привлечено 24 единицы техники и 86 человек личного состава.
Лесное хозяйство Республики тоже помогает освобождать дороги от поваленных деревьев. А в помощь дворникам дончане призывают выходить жильцов.
.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
Фото непогоды в Донецке: Такого снегопада давно не помнят здешние места
Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются [фото] (подробнее)
«Что за жуткий треск?» Донецк накрывает «деревопад»
Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьев и негодуют из-за непогоды [фото] (подробнее)
Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Это связано с авариями из-за погодных условий на территории России (подробнее)
Снегопад в Донецке: где ограничено движение
Зима для коммунальщиков пришла неожиданно, и снегопад в Донецке 6 февраля - тому подтверждение (подробнее)
- Кроме нас дворы никто не очистит. Мужики, за лопаты! - Призвал житель Киевского района Донецка Сергей.
Открыт телефон горячей линии МЧС ДНР: (062) 342 69 99, 071 342 69 99.
ИСТОЧНИК KP.RU