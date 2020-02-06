Фото непогоды в Донецке: Такого снегопада давно не помнят здешние места

Настоящая зима пришла в Донецк к вечеру пятого февраля. Снег, который начался еще в первой половине дня, сыпал не переставая. Синоптики предупредили – картина не изменится до вечера следующего дня.

Во многих районах повалились деревья в высоту с пятиэтажный дом. Оборвались электропровода. Наутро остановились некоторые маршруты общественного транспорта. Для коммунальщиков и экстренных служб день выдался крайне тяжелым.

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Синоптики обещают, что теперь снег будет идти с перерывами. Зато уже сегодня дончан ждут настоящие морозы. Днем температура – до минус 6 градусов. Ночью – минус 10. Пик морозов приходится на воскресенье – до минус 17 градусов. Уже со вторника ожидается плюсовая температура.

На улице народ делится на два лагеря - те, кто радуется красотам и те, кто старается вернуться домой без травм - вторые идут аккуратно, прислушиваясь к треску, а порой и посреди дороги, чтобы не проходить под ветками.

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сегодня из-за непогоды на уборку снега в Республике вышло больше шести тысяч коммунальщиков.

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сегодня из-за непогоды на уборку снега в Республике вышло больше шести тысяч коммунальщиков.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сегодня из-за непогоды на уборку снега в Республике вышло больше шести тысяч коммунальщиков.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Второй день на улицах Донецка валятся деревья и обрываются электропроводаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сегодня из-за непогоды на уборку снега в Республике вышло больше шести тысяч коммунальщиков.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Несмотря на непогоду, транспорт по городу ходит, но не вездеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Снег в Донецке идет без остановокФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Дети радуются снегу в Донецке и играют в снежкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Снегопад в Донецке не прекращаетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Дети радуются снегу в Донецке и играют в снежкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Снегопад не прекращаетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Дети радуются снегу в Донецке и играют в снежкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

В Донецк пришла настоящая зимаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Дети радуются снегу в Донецке и играют в снежкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Снег в Донецке идет без остановокФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Не обошлось и без травм на улицеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Такого снегопада давно не помнят здешние местаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

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