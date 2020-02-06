2020-02-06T11:29:48+03:00
Общество

«Такси не отвечает, троллейбусы стоят, деревья падают»: Как дончане справляются с непогодой

В Донецке вторые сутки метет снегопад, сопровождающийся сильным ветром
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
После шести месяцев осени в Донецк пришла зима. Фото: Леонид ШиманскийПосле шести месяцев осени в Донецк пришла зима. Фото: Леонид Шиманский
Изменить размер текста:

После шести месяцев осени в Донецк наконец-то пришла зима и решила наверстать все упущенное. Снегопад не прекращается уже вторые сутки, кроме того, метет ветер. При температуре -1 снежная каша быстро оледеневает, падают деревья, обрываются троллеи.

Сегодня дончане жаловались, что многие не смогли добраться на работу – не везде ходили трамваи и троллейбусы, их троллеи оборваны упавшими ветками и деревьями.

- Опять оказались к зиме не готовы, - вынес вердикт житель Донецка Сергей. – Маршрутки переполненные проезжали мимо, а такси даже не отвечают. На работу шел 1,5 часа пешком, как добираться обратно, не знаю.

По всему Донецку падают не только ветви, но и огромные деревья.

В Донецке лесоповал. Фото: Инсайд Донецк

В Донецке лесоповал. Фото: Инсайд Донецк

- Веду утром детей в садик и школу, на дороге лежат поваленные деревья... Красиво, как в лесу! А мы спешим. Думаю, буду возвращаться, сфоткаю всю эту красоту и вам покажу... А не тут-то было! Возвращаюсь назад (минут через 10-15), а деревья уже распилили и убрали. Спасибо городским службам за оперативность! И снегоуборочные машины видела. А ещё во дворах почистил трактор, - рассказывает дончанка Марина.

Падают не только деревья. Так в Ленинском районе, по улице Ивана Ткаченко с десятиэтажного жилого дома упал фрагмент железобетонной плиты. В результате падения повреждены четыре легковых автомобиля, стоявшие возле дома: Opel Astra, Hyundai Х35, Nissan Note, Renault Laguna.

Результат падения фрагмента плиты. Фото: Инсайд Донецк

Результат падения фрагмента плиты. Фото: Инсайд Донецк

Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников.

- В городах и районах ДНР коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К работам приступили более 200 единиц техники и свыше 6000 работников коммунальной отрасли, — сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

Из-за снегопада в ДНР обесточены более 40 населенных пунктов.

Энергетики занимаются восстановлением. На утро сегодняшнего дня из-за непогоды оставались обесточены 61 линия электропередачи, 477 трансформаторных подстанций, 19 832 бытовых абонента ожидали возобновления подачи электроэнергии. Энергетики оперативно вернули свет в дома 25 000 абонентов Республики.

На расчистку снега в ДНР привлечены более 6 000 работников коммунальной отрасли. Фото: ДАН

На расчистку снега в ДНР привлечены более 6 000 работников коммунальной отрасли. Фото: ДАН

Дончане призывают помогать коммунальщикам бороться с непогодой.

- Если каждый расчистит хотя бы свой двор, не дожидаясь дворников, уже всем будет лучше, - говорит Андрей из Макеевки. - Одни сидят в соцсетях и жалуются, другие - берут лопаты и кидают снег.

Непогода бушует и в Ростовской области и, судя по прогнозам синоптиков, будет продолжаться еще пару дней. А затем нас ждут морозы.

- Дорога из Успенки вся в снегу, можно двигаться только 20 км/ч, на соседнюю машину упало дерево. Мужчины вышли из машин и убрали его. Автобус застрял. Все борются со стихией, кроме коммунальщиков. Спасибо, хоть смс разослали за несколько дней до снегопада, - говорит дончанка Анна.

Непогода продолжится, минимум, еще сутки, а потому без лишней надобности не выходите из дома, воздержитесь от поездок на личных авто и постарайтесь не ходить под крышами зданий.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Что за жуткий треск?» Донецк накрывает «деревопад»

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьев и негодуют из-за непогоды [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Новости 24
Снегопад в Донецке: маршрутка протаранила машину с сотрудниками ГАИ, которые приехали на место аварии
Снегопад в цифрах: Как город справляется со снежной стихией
Стало известно имя украинского преступника, открывшего минометный огонь по убежищу с людьми
Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией
Снегопад в Донецке: начались перебои с электроэнергией
Снегопад в Донецке: где ограничено движение
Разбил стелу с флагом неньки - в тюрьму, убил человека - остался безнаказанным: На оккупированных территориях Донбасса продолжает твориться беспредел
Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Погода в Донецке на день: 6 февраля продолжит идти снег
Снегопад в Донецке: Студенты и школьники надеются на отмену занятий
Погода в Луганске на 6 февраля: ожидается до 2 градусов тепла, снегопад с дождем
В ЛНР в прошлом году в ДТП погибли 44 человека, еще 649 – травмированы
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка
Немецкие политики планируют приглашать студентов ЛНР на учебу в Германию