«Такси не отвечает, троллейбусы стоят, деревья падают»: Как дончане справляются с непогодой

После шести месяцев осени в Донецк наконец-то пришла зима и решила наверстать все упущенное. Снегопад не прекращается уже вторые сутки, кроме того, метет ветер. При температуре -1 снежная каша быстро оледеневает, падают деревья, обрываются троллеи.

Сегодня дончане жаловались, что многие не смогли добраться на работу – не везде ходили трамваи и троллейбусы, их троллеи оборваны упавшими ветками и деревьями.

- Опять оказались к зиме не готовы, - вынес вердикт житель Донецка Сергей. – Маршрутки переполненные проезжали мимо, а такси даже не отвечают. На работу шел 1,5 часа пешком, как добираться обратно, не знаю.

По всему Донецку падают не только ветви, но и огромные деревья.

В Донецке лесоповал. Фото: Инсайд Донецк

- Веду утром детей в садик и школу, на дороге лежат поваленные деревья... Красиво, как в лесу! А мы спешим. Думаю, буду возвращаться, сфоткаю всю эту красоту и вам покажу... А не тут-то было! Возвращаюсь назад (минут через 10-15), а деревья уже распилили и убрали. Спасибо городским службам за оперативность! И снегоуборочные машины видела. А ещё во дворах почистил трактор, - рассказывает дончанка Марина.

Падают не только деревья. Так в Ленинском районе, по улице Ивана Ткаченко с десятиэтажного жилого дома упал фрагмент железобетонной плиты. В результате падения повреждены четыре легковых автомобиля, стоявшие возле дома: Opel Astra, Hyundai Х35, Nissan Note, Renault Laguna.

Результат падения фрагмента плиты. Фото: Инсайд Донецк

Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников.

- В городах и районах ДНР коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К работам приступили более 200 единиц техники и свыше 6000 работников коммунальной отрасли, — сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

Из-за снегопада в ДНР обесточены более 40 населенных пунктов.

Энергетики занимаются восстановлением. На утро сегодняшнего дня из-за непогоды оставались обесточены 61 линия электропередачи, 477 трансформаторных подстанций, 19 832 бытовых абонента ожидали возобновления подачи электроэнергии. Энергетики оперативно вернули свет в дома 25 000 абонентов Республики.

На расчистку снега в ДНР привлечены более 6 000 работников коммунальной отрасли. Фото: ДАН

Дончане призывают помогать коммунальщикам бороться с непогодой.

- Если каждый расчистит хотя бы свой двор, не дожидаясь дворников, уже всем будет лучше, - говорит Андрей из Макеевки. - Одни сидят в соцсетях и жалуются, другие - берут лопаты и кидают снег.

Непогода бушует и в Ростовской области и, судя по прогнозам синоптиков, будет продолжаться еще пару дней. А затем нас ждут морозы.

- Дорога из Успенки вся в снегу, можно двигаться только 20 км/ч, на соседнюю машину упало дерево. Мужчины вышли из машин и убрали его. Автобус застрял. Все борются со стихией, кроме коммунальщиков. Спасибо, хоть смс разослали за несколько дней до снегопада, - говорит дончанка Анна.

Непогода продолжится, минимум, еще сутки, а потому без лишней надобности не выходите из дома, воздержитесь от поездок на личных авто и постарайтесь не ходить под крышами зданий.

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