2020-02-06T00:48:33+03:00
Общество

«Что за жуткий треск?» Донецк накрывает «деревопад»

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьев и негодуют из-за непогоды [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Bachurina KaДончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Bachurina Ka
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Непогода в Донецк пришла к вечеру пятого февраля. Снег, который начал идти еще в первой половине дня, практически не переставал сыпать. Многие решили, что зима наконец-то решила порадовать нас «белым одеяльцем» и превратить город в сказку. К вечеру эта мысль улетучилась.

- Ужинали с семьёй на кухне. Вдруг за окном что-то зашумело. Спросила у мужа - что за жуткий треск? Вместо ответа по окну проехалась ветка падающего дерева. Это еще хорошо, что окно целое осталось, - рассказывает жительница Пролетарского района Донецка Ирина Степанова.

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Елена Подобреева

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Елена Подобреева

Ближе к комендантскому часу (одиннадцать часов вечера) треск деревьев стал звучать чаще, на улицы вышли автомобилисты, которые тут же принялись спасать свои машины, припаркованные под деревьями.

- Куда ее еще поставить? Гаража своего нет, так как ближайший гаражный кооператив в двадцати минутах пешком. Под деревьями опасно. А под домом тоже нельзя – с крыш пласты снега могут съехать! Хоть бери и посреди дороги ставь, - говорит Сергей – житель того же района. Из трех вариантов мужчина выбирает второй и ставит машину под окнами.

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Сергей Бондарь

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Сергей Бондарь

В центре Донецка ситуация не лучше. В некоторых районах повалились деревья в высоту с четыре этажа. Страшно предположить – что будет завтра, если учитывать, что по прогнозу, снег не прекращая будет идти всю ночь и весь день.

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Сергей Никольский

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Сергей Никольский

Судя по фотографиям, размещенным в интернете дончанами, можно составить небольшой список советов.

Не спите под окном, если сомневаетесь в его прочности, а возле дома есть деревья, которые могут упасть.

Не паркуйте машины под деревьями и крышами домов.

Желательно отложите запланированные поездки.

Зарядите технику на случай отключения электричества из-за обрыва проводов.

В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру 101 с «Феникса» или городского.

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Тимофей Алексеев

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьях и негодуют из-за непогоды. Фото: vk.com / Тимофей Алексеев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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