«Егорка верит в счастливую жизнь без болезни!» Тяжело больному сироте из Донецка собирают деньги на лечение

«Комсомолка» уже рассказывала о тяжело больном Егоре Бойко из донецкого интерната, на судьбу которого выпали серьезные испытания. В возрасте 11 лет мальчик узнал, что смертельно болен. Сначала Егор почувствовал боли в спине, потом стало тяжело передвигаться. Уже на обследовании врачи выявили недуг. У Егора диагностировали острый лимфобластный лейкоз - рак.

К кому обратиться за помощью? Где взять сотни тысяч на лечение? Обычно об этом думают родители. А что делать сироте? Этими вопросами занялась директор интерната. Для нее – каждый воспитанник как родной. Именно она обратилась за помощью в благотворительный фонд «Время добрых».

Воспитанники интерната поддерживают Егора. Фото: Время добрых

Волонтеры тут же открыли сбор средств на лечение Егора. Тогда необходимо было собрать неподъемную сумму – 420 тысяч рублей. Деньги поступали медленно, как это бывает обычно. Каждый рубль был важен – ведь именно из незначительных сумм зачастую собирается необходимая. Но в ситуации с Егором время было на вес золота. Оставалось надеяться только на чудо... И оно произошло. Пожелавшая остаться анонимом девушка внесла недостающую сумму на лечение и попросила волонтеров не раскрывать ее имени и не озвучивать сумму.

- Она не понаслышке знает, что такое борьба за жизнь ребёнка. Прочтя историю Егора, наша волшебница просто не смогла пройти мимо, – говорят волонтёры «Времени добрых». – Мы не раз встречали людей, которые отказывались называть свои имена. Для них главное – помощь нуждающимся.

Тогда сбор средств был закрыт, но борьба с недугом продолжалась. Все понимали, что вскоре деньги на лечение понадобятся вновь. И вот в группе «Время добрых» появился пост об открытии нового сбора. Сумма – больше предыдущей – 510 000 рублей – на курс лечения противоопухолевым препаратом.

- Вся жизнь этого ребёнка - трагедия, наполненная одиночеством. А с прошлого года, ещё и ежедневной болью. У Егора острый лимфобластный лейкоз. Целых 12 месяцев он находится в отделении детской онкогематологии. Егор очень устал. Устал противостоять этой страшной болезни, которая отобрала у него детство, от боли, от одиночества, - рассказывают благотворители. - Но всё же терпит и непосредственно и по-детски верит в то, что где-то в будущем есть другая, счастливая жизнь без болезни, боли, слёз и одиночества.

- Я не хочу больше лечиться. Я хочу домой! – говорит Егор. Домом он называет родной интернат.

У 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: Время добрых

Рядом с Егором нет ласковой мамы, которая бы обняла и утешила, когда нестерпимо больно от пункции и нет сильного папы, который бы держал за руку во время химиотерапии, которая предстоит ещё не одна. Но Егор не остался один в борьбе с недугом. Рядом врачи, волонтеры, сотрудники и интерната и неравнодушные люди, от которых сейчас зависит дальнейшая судьба ребенка. Желаем Егору скорейшего выздоровления и сил на дальнейшую борьбу.

Реквизиты благотворительного фонда «Время добрых» для оказания помощи:

Сбербанк России - 4276 5209 9910 7499 (Сорокина О. М.)

Яндекс Деньги - 410018194814385

WebMoney - R924144715246

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