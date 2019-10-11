2019-10-11T16:05:55+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко

У 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
У 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: vk.com/vremya.dobryhУ 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: vk.com/vremya.dobryh
Изменить размер текста:

Благотворительная организация в Донецке «Время добрых» проводила сбор средств смертельно больному 12-летнему мальчику Егору Бойко. Сбор был открыт на 420 000 рублей – деньги необходимы на лечение. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Семьи у него нет. Егор – сирота – воспитанник первого интерната Донецка.

Казалось бы, что деньги будут собирать еще долго, сумма большая. Если бы... не девушка, которая пожелала остаться анонимом.

- Она не понаслышке знает, что такое борьба за жизнь ребёнка. Прочтя историю Егора, она просто не смогла пройти мимо и внесла всю недостающую сумму для закрытия сбора! – говорят волонтёры благотворительной организации. - И хотя наша волшебница пожелала остаться анонимной, мы не смогли не выразить публично огромную благодарность за такой щедрый жест милосердия!

Сбор средств – закрыт. Но это не означает, что борьба с недугом остановлена. Она – продолжается. Пожелаем Егору выздоровления и сил на дальнейшую борьбу.

Читайте также

«Почувствовал боли в спине – оказалось рак»: 12-летний сирота из Донецка борется со смертельной болезнью

История Егора Бойко – сироты из донецкого интерната – не оставила равнодушными многих дончан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме
В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»
В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью
Последняя попытка развести силы: со стороны ДНР запущена белая сигнальная ракета
Украинская армия обстреливает Донбасс под заявления Зеленского о необходимости окончания войны.
Погода в Луганске 11 октября в пятницу: пасмурно и туман
Погода в Донецке 11 октября: пасмурно и дождик
Новым символом луганской почты будет «Ящичкин»
«Такие милаши!» Пара белых лебедей устроила медовый месяц на пруду в Донецке
«Улеглась на кепке, как на мягком диване!» Мужчина с кошкой на голове удивил соцсети
Тяжело раненого под Горловкой мужчину прооперировали
Не давался в руки, зато брал рыбу: в Донбассе спасли отбившегося от стаи аиста
Взорвавшийся миномет убил под Горловкой двух солдат из 59-й бригады ВСУ
Житель Донецка подарил краеведческому музею альбом с котиками из театра Куклачева
В Зайцево под Горловкой тяжело ранен мирный житель
Агент СБУ "Мороз" пришел с повинной в МГБ ЛНР
Глава МИД ДНР: У Киева осталась последняя попытка начать отвод войск в Петровском и Золотом
Волонтеры из России передали гуманитарную помощь единственной жительнице прифронтового села ЛНР
В 2020 году в подконтрольном Киеву Донбассе закроют все русскоязычные школы
Киев во второй раз сорвал разведение войск в Золотом
Кто в Донецке может бесплатно ходить в кинотеатры
В Донбассе выходят на охоту насильники несовершеннолетних девушек
В Луганске пройдет открытое занятие по йоге на свежем воздухе