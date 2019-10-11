В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко
Благотворительная организация в Донецке «Время добрых» проводила сбор средств смертельно больному 12-летнему мальчику Егору Бойко. Сбор был открыт на 420 000 рублей – деньги необходимы на лечение. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Семьи у него нет. Егор – сирота – воспитанник первого интерната Донецка.
Казалось бы, что деньги будут собирать еще долго, сумма большая. Если бы... не девушка, которая пожелала остаться анонимом.
- Она не понаслышке знает, что такое борьба за жизнь ребёнка. Прочтя историю Егора, она просто не смогла пройти мимо и внесла всю недостающую сумму для закрытия сбора! – говорят волонтёры благотворительной организации. - И хотя наша волшебница пожелала остаться анонимной, мы не смогли не выразить публично огромную благодарность за такой щедрый жест милосердия!
Сбор средств – закрыт. Но это не означает, что борьба с недугом остановлена. Она – продолжается. Пожелаем Егору выздоровления и сил на дальнейшую борьбу.
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