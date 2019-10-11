«Почувствовал боли в спине – оказалось рак»: 12-летний сирота из Донецка борется со смертельной болезнью

В возрасте 11 лет мальчик узнал, что смертельно болен – у него рак. Сначала почувствовал боли в спине, потом стало тяжело передвигаться. Уже на обследовании врачи выявили недуг. Помогать сироте в борьбе с онкологией взялась донецкая благотворительная организация «Время добрых».

- Через свои сердца мы пропускаем сотни трагедий маленьких людей... Но услышав историю Егора, невольно задались вопросом - за что же беззащитному ребёнку такие испытания? – говорят волонтеры организации. - В пять лет он оказался в детском доме. Понять, почему родная мама приняла такое решение, мы не в силах. Дальше был интернат. Сейчас Егору 12 лет. Казалось бы, и жизнь в интернате, с казённой одеждой и пронумерованной мебелью, уже стала привычной, но к мальчику судьба оказалась почему-то особенно безжалостной. Год назад у Егора диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

У 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: vk.com/vremya.dobryh

Волонтеры открыли сбор средств на лечение Егора. Необходимо было собрать 420 тысяч рублей. Казалось бы, что деньги будут собирать еще долго, сумма большая, если бы не девушка, которая пожелала остаться анонимом.

- Она не понаслышке знает, что такое борьба за жизнь ребёнка. Прочтя историю Егора, она просто не смогла пройти мимо и внесла всю недостающую сумму для закрытия сбора! – говорят волонтёры. - И хотя наша волшебница пожелала остаться анонимной, мы не смогли не выразить публично огромную благодарность за такой щедрый жест милосердия!

Сбор средств – закрыт. Но это не означает, что борьба с недугом остановлена. Она – продолжается. И вскоре снова понадобятся деньги на лечение.

- Егор очень устал. Устал от пункций, уколов, круглосуточных капельниц. И конечно, устал от одиночества. Знаете, а ведь невозможно, наверное, подобрать слова, чтобы описать, что чувствует онкобольной ребёнок, рядом с которым нет ни заботливой мамы, ни любящего папы. Нет ни бабушки, ни дедушки. Нет ни одного родного человека, который бы обнял и сказал мальчику, что всё будет хорошо и вместе они обязательно со всем справятся.

Воспитанники интерната поддерживают Егора в борьбе с недугом. Фото: vk.com/vremya.dobryh

Сейчас 12-лений мальчик проходит лечение в Донецке – в отделении онкогематологии. Впереди - длительная и сложная борьба с недугом.

Волонтеры рассказывают, что на вопрос «Как дела?» Егор всегда отвечает «Нормально» и неизменно улыбается.

- Вот представьте, несколько месяцев проведённых в отделении - 3 из них мальчик был прикован к постели. Затем несколько пункций, круглосуточная катетеризация вен для введения химиопрепаратов, корсет, в который на несколько месяцев затянули мальчика. Всё это 12-летний ребёнок называет одним словом - «Нормально». Испытания, которые проходят дети во время лечения рака, можно сравнить с пытками… Безумно больно от того, что дети становятся храбрыми вот таким вот чудовищным способом.

Пожелаем Егору скорейшего выздоровления и сил на дальнейшую борьбу. Благо, что мальчика-сироту окружают только добрые и заботливые люди – сотрудники интерната, врачи и волонтёры из «Времени добрых».

Читайте также

«Думала – нехватка витаминов, а оказалось – рак»: Как луганчанка победила смертельную болезнь за десять месяцев

Светлана Фотини рассказала «Комсомолке» о том, как ей удалось победить болезнь, в борьбе с которой многие опускают руки (подробнее)