Снегопад в Донецке: где ограничено движение
6 февраля в ДНР ограничили движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД ДНР.
- Ограничение введено на автодорогах Т-05-08 «Донецк – Новоазовск - Седово» и Т-05-07 «Донецк – Харцызск - Амвросиевка - КПП Успенка», там ведутся снегоочистительные работы, - сообщили "КП" в ведомстве.
В районе села Лисичье Амвросиевского района образовался затор автотранспорта - упали ветхие деревья.
Стоит транспорт и в районе села Обильное Старобешевского района на автодороге Донецк-Старобешево. Там подъем, на котором застряли машины.
ГАИ МВД ДНР призывает не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.
- Я вообще не понимаю, как можно в такую непогоду ехать за город, - говорит водитель Сергей. - Особенно меня удивляют колымаги - старые "Жигули" и "Москвичи", на которых люди выезжают, застряют и потом их вытаскивают ГАИ, МЧС, просто прохожие.
Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
«Что за жуткий треск?» Донецк накрывает «деревопад»
Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьев и негодуют из-за непогоды [фото] (подробнее)
Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Это связано с авариями из-за погодных условий на территории России (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU