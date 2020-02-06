Снегопад в Донецке: где ограничено движение

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:00:19+03:00

Зима для коммунальщиков пришла неожиданно, и снегопад в Донецке 6 февраля - тому подтверждение

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6 февраля в ДНР ограничили движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД ДНР.

- Ограничение введено на автодорогах Т-05-08 «Донецк – Новоазовск - Седово» и Т-05-07 «Донецк – Харцызск - Амвросиевка - КПП Успенка», там ведутся снегоочистительные работы, - сообщили "КП" в ведомстве.

В районе села Лисичье Амвросиевского района образовался затор автотранспорта - упали ветхие деревья.

Стоит транспорт и в районе села Обильное Старобешевского района на автодороге Донецк-Старобешево. Там подъем, на котором застряли машины.

ГАИ МВД ДНР призывает не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.

- Я вообще не понимаю, как можно в такую непогоду ехать за город, - говорит водитель Сергей. - Особенно меня удивляют колымаги - старые "Жигули" и "Москвичи", на которых люди выезжают, застряют и потом их вытаскивают ГАИ, МЧС, просто прохожие.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU