Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Снегопад, оледенение, сильные порывы ветра привели к тому, что в некоторых районах Донецка нет электричества.
Также жители ДНР могут испытывать сложности с доступом в интернет из-за аварийной остановки ряда каналов связи на территории России.
- Сложные погодные условия привели к аварийной остановке нескольких каналов связи на территории Российской Федерации, вследствие чего возможны затруднения с доступом к ресурсам сети интернет, - сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.
Восстановление нормального режима работы ожидается во второй половине дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU