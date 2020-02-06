Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:21:23+03:00

После долгой оттепели зима обрушилась снегопадом и ветрами. Фото: Евгении Карпачевой

Это связано с авариями из-за погодных условий на территории России

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Снегопад, оледенение, сильные порывы ветра привели к тому, что в некоторых районах Донецка нет электричества.

Также жители ДНР могут испытывать сложности с доступом в интернет из-за аварийной остановки ряда каналов связи на территории России.

- Сложные погодные условия привели к аварийной остановке нескольких каналов связи на территории Российской Федерации, вследствие чего возможны затруднения с доступом к ресурсам сети интернет, - сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

Восстановление нормального режима работы ожидается во второй половине дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU