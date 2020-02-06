2020-02-06T01:12:07+03:00
Общество

Снегопад в Донецке: Студенты и школьники надеются на отмену занятий

Но, к сожалению подростков, никаких распоряжений о сокращении или отмене учебного процесса, пока не поступало
Екатерина Сорока
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Жалуются на непогоду не только подростки, но и взрослые. Едь утром им обязательно нужно быть на работе.Жалуются на непогоду не только подростки, но и взрослые. Едь утром им обязательно нужно быть на работе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дончане бьют тревогу из-за непогоды. Первый по-настоящему зимний день в городе выдался действительно насыщенным на события. На улице ломаются деревья, обрываются линии электропередач, а дорога покрылась слоем льда, с которым не могут совладать даже автомобили с зимней резиной. Выходить из квартиры становится просто небезопасно. Поэтому школьники и студенты слезно надеются на неофициальный выходной и отмену занятий. Но никаких официальных заявлений или распоряжений, к сожалению, не было.

— Нет, снег – это, конечно, хорошо. Кататься на санках или на ледянки с горки очень весело. А вот по таким сугробам добираться в школу очень неудобно, — жалуется Никита из 124 школы.

Расстроились ли студенты из-за такой погоды? Конечно. Красиво лишь только за окном, но выйдя на улицу в снег, перетекающий в дождь, на автобус до университета, желания приходить на пары еще меньше. А побегав по корпусам с одной на другую, так и вовсе думаешь, стоило бы приезжать? И завидуешь прогульщикам. Жаль, что у нас нет возможности "прогулять" пару из-за плохой годы. Ну правда же, веская причина. Особенно для иногородних — по себе сейчас сужу. Ну, а как староста скажу, что несмотря на то, что такой официальной возможности нет, студенты устраивают такие погодные выходные самостоятельно, — рассказала Анастасия, староста 4 курса ДонНУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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