2020-02-06T08:24:39+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 февраля продолжит идти снег

В Донецк пришла зима со снегом и ветром
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А для модниц это возможность надеть наконец-то свои шубы. Фото: Евгении КарпачевойА для модниц это возможность надеть наконец-то свои шубы. Фото: Евгении Карпачевой
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Шесть месяцев осени, похоже, позади. В Донецк пришла зима со снегом, гололедом и ветрами. Как следствие, вчера дончане сообщали о поваленных деревьях, остановившихся троллейбусах и ДТП. Вчера несколько районов Донецка остались без электричества.

Сегодня, в четверг 6 февраля, дончан ждет продолжение снегопада. Температура воздуха ночью -5, днем 0 градусов. Синоптики обещают, что снегопад будет и завтра.

А вот с пятницы мороз усилится, нас ждут -11 и похоже все, кто жаловался на отсутствие зимы, успели отвыкнуть от ее проявлений. А потому будьте предельно осторожны на дорогах, не ходите под крышами домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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