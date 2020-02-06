Погода в Донецке на день: 6 февраля продолжит идти снег
Шесть месяцев осени, похоже, позади. В Донецк пришла зима со снегом, гололедом и ветрами. Как следствие, вчера дончане сообщали о поваленных деревьях, остановившихся троллейбусах и ДТП. Вчера несколько районов Донецка остались без электричества.
Сегодня, в четверг 6 февраля, дончан ждет продолжение снегопада. Температура воздуха ночью -5, днем 0 градусов. Синоптики обещают, что снегопад будет и завтра.
А вот с пятницы мороз усилится, нас ждут -11 и похоже все, кто жаловался на отсутствие зимы, успели отвыкнуть от ее проявлений. А потому будьте предельно осторожны на дорогах, не ходите под крышами домов.
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ИСТОЧНИК KP.RU