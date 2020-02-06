2020-02-06T13:24:25+03:00
Общество

Снегопад в Донецке: начались перебои с электроэнергией

Снегопад в Донецке и ветер повредили линии электропередач
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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6 февраля из - за снегопада в Донецке затруднено движение. Но эта еще не вся проблема. Кое - где нет света Аварийные бригады предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» оперативно устраняют последствия. Об этом сообщает пресс-служба Минуглеэнерго.

- Из - за налипания мокрого снега, который привел к многочисленным падениям крупных веток и деревьев, порывов ветра до 15-20 метров в секунду не обошлось без аварийных ситуаций на линиях электропередачи, - сообщили в ведомстве.

Всего из-за непогоды отключались 102 линии электропередачи 3-110 кВ, было обесточено 920 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в районах ДНР, без электроэнергии оставались порядка 45 000 домов, десятки стратегически и социально важных объектов. Среди них котельные, больницы, школы, детские сады. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам и просят с пониманием отнестись к проблемам, сложившимся из - за непогоды.

Ремонтные работы завершат в кратчайшие сроки. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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