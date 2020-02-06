Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией
В Донецке продолжается снегопад. Оледенение усложняет работу транспорта. Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников.
- В городах и районах ДНР коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К работам приступили более 200 единиц техники и свыше 6000 работников коммунальной отрасли, — сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.
Нужно сказать, что в этом году зима для коммунальщиков выдалась не самая тяжелая. Но пришло время и снег покидать.
Такая погода продлится еще сутки, сообщают синоптики.
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ИСТОЧНИК KP.RU