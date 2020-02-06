Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:33:02+03:00

Пообещали, что на протяжении дня количество техники и коммунальных работников, задействованных в уборке, существенно увеличится. Фото: ДАН

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В Донецке продолжается снегопад. Оледенение усложняет работу транспорта. Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников.

- В городах и районах ДНР коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К работам приступили более 200 единиц техники и свыше 6000 работников коммунальной отрасли, — сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

Нужно сказать, что в этом году зима для коммунальщиков выдалась не самая тяжелая. Но пришло время и снег покидать.

Такая погода продлится еще сутки, сообщают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU