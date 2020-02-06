2020-02-06T12:33:02+03:00
Общество

Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией

Снегопад продлится еще сутки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Пообещали, что на протяжении дня количество техники и коммунальных работников, задействованных в уборке, существенно увеличится. Фото: ДАНПообещали, что на протяжении дня количество техники и коммунальных работников, задействованных в уборке, существенно увеличится. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

В Донецке продолжается снегопад. Оледенение усложняет работу транспорта. Коммунальные службы ДНР для ликвидации последствий снегопада в Республике задействовали свыше шести тысяч работников.

- В городах и районах ДНР коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. К работам приступили более 200 единиц техники и свыше 6000 работников коммунальной отрасли, — сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

Нужно сказать, что в этом году зима для коммунальщиков выдалась не самая тяжелая. Но пришло время и снег покидать.

Такая погода продлится еще сутки, сообщают синоптики.

В ТЕМУ:

«Такси не отвечает, троллейбусы стоят, деревья падают»: Как дончане справляются с непогодой

В Донецке вторые сутки метет снегопад, сопровождающийся сильным ветром (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР из - за снегопада объявлено чрезвычайная ситуация
Снегопад в Донецке: маршрутка протаранила машину с сотрудниками ГАИ, которые приехали на место аварии
Снегопад в цифрах: Как город справляется со снежной стихией
Стало известно имя украинского преступника, открывшего минометный огонь по убежищу с людьми
Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией
Снегопад в Донецке: начались перебои с электроэнергией
Снегопад в Донецке: где ограничено движение
Разбил стелу с флагом неньки - в тюрьму, убил человека - остался безнаказанным: На оккупированных территориях Донбасса продолжает твориться беспредел
Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Погода в Донецке на день: 6 февраля продолжит идти снег
Снегопад в Донецке: Студенты и школьники надеются на отмену занятий
Погода в Луганске на 6 февраля: ожидается до 2 градусов тепла, снегопад с дождем
В ЛНР в прошлом году в ДТП погибли 44 человека, еще 649 – травмированы
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка
Немецкие политики планируют приглашать студентов ЛНР на учебу в Германию