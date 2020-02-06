ДТП между Новоазовском и границей с РФ: Погибли два человека, 18 - ранены, в том числе трое детей
Снегопад продолжает собирать свои жертвы. В этот раз на дороге между Новоазовском и границей с РФ произошло страшное ДТП. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся.
Это случилось на подъезде к КПП «Новоазовск».
- Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Горловка – Севастополь». На данный момент известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии, - сообщил глава Горловки Приходько.
Предварительно известно, что погибли 2 человека. Пострадали - 18, из них 3 дети.Автобус следовал из Горловки в Севастополь.
Ранее в Макеевке произошла трагедия. Женщину убило рухнувшим столбом.
Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий.
Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.
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ИСТОЧНИК KP.RU