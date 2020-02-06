2020-02-06T18:57:29+03:00
Происшествия

ДТП между Новоазовском и границей с РФ: Погибли два человека, 18 - ранены, в том числе трое детей

Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Микроавтобус следовал на контрольно-пропускной пункт «Октябрь – Гнутово». Фото: dyvys.infoМикроавтобус следовал на контрольно-пропускной пункт «Октябрь – Гнутово». Фото: dyvys.info
Изменить размер текста:

Снегопад продолжает собирать свои жертвы. В этот раз на дороге между Новоазовском и границей с РФ произошло страшное ДТП. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся.

Это случилось на подъезде к КПП «Новоазовск».

- Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту «ГорловкаСевастополь». На данный момент известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии, - сообщил глава Горловки Приходько.

Предварительно известно, что погибли 2 человека. Пострадали - 18, из них 3 дети.Автобус следовал из Горловки в Севастополь.

Ранее в Макеевке произошла трагедия. Женщину убило рухнувшим столбом.

Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Что за жуткий треск?» Донецк накрывает «деревопад»

Дончане выкладывают в соцсети фотографии упавших деревьев и негодуют из-за непогоды [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП между Новоазовском и границей с РФ: Погибли два человека, 18 - ранены, в том числе трое детей
Украинские вояки едва не открыли огонь по жителям, требующим убрать бронетехнику от своих домов
Снегопад собирает свои жертвы: В Макеевке на женщину рухнул столб
Новый талон в транспорт Донецка будет уже по 6 рублей
В ДНР из - за снегопада объявлена чрезвычайная ситуация
Снегопад в Донецке: маршрутка протаранила машину с сотрудниками ГАИ, которые приехали на место аварии
Снегопад в цифрах: Как город справляется со снежной стихией
Стало известно имя украинского преступника, открывшего минометный огонь по убежищу с людьми
Свыше шести тысяч коммунальщиков борются со снежной стихией
Снегопад в Донецке: начались перебои с электроэнергией
Снегопад в Донецке: где ограничено движение
Разбил стелу с флагом неньки - в тюрьму, убил человека - остался безнаказанным: На оккупированных территориях Донбасса продолжает твориться беспредел
Из-за погоды в Донецке возможны перебои с интернетом
Погода в Донецке на день: 6 февраля продолжит идти снег
Снегопад в Донецке: Студенты и школьники надеются на отмену занятий
Погода в Луганске на 6 февраля: ожидается до 2 градусов тепла, снегопад с дождем
В ЛНР в прошлом году в ДТП погибли 44 человека, еще 649 – травмированы
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту террористического обстрела Донецка
Немецкие политики планируют приглашать студентов ЛНР на учебу в Германию