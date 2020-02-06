Снегопад собирает свои жертвы: В Макеевке на женщину рухнул столб
Трагический случай сегодня днем произошел в Макеевке. Там дерево не выдержало снежной массы и упало на провода. Провода потянули в свою очередь столб, который упал на проходящую мимо женщину.
Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.
Ранее, сразу два дорожных происшествия случились на трассе при въезде в Харцызск на территории ДНР. Из-за мощного снегопада и сильного гололеда столкнулись две легковушки. Причем одна из них врезалась в бок BMW и разворотила его.
Тем временем, снегопад не прекращается. Такая погода продлится, минимум, еще сутки. Будьте очень осторожны, выходя из дома. Воздержитесь от поездок. Не ходите возле крыш домов. В случае ЧП звоните на горячую линию МЧС ДНР: (062) 342 69 99, 071 342 69 99.
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ИСТОЧНИК KP.RU