Снегопад собирает свои жертвы: В Макеевке на женщину рухнул столб

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:45:36+03:00

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Трагический случай сегодня днем произошел в Макеевке. Там дерево не выдержало снежной массы и упало на провода. Провода потянули в свою очередь столб, который упал на проходящую мимо женщину.

Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.

Ранее, сразу два дорожных происшествия случились на трассе при въезде в Харцызск на территории ДНР. Из-за мощного снегопада и сильного гололеда столкнулись две легковушки. Причем одна из них врезалась в бок BMW и разворотила его.

Тем временем, снегопад не прекращается. Такая погода продлится, минимум, еще сутки. Будьте очень осторожны, выходя из дома. Воздержитесь от поездок. Не ходите возле крыш домов. В случае ЧП звоните на горячую линию МЧС ДНР: (062) 342 69 99, 071 342 69 99.

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ИСТОЧНИК KP.RU