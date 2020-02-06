Снегопад в Донецке: маршрутка протаранила машину с сотрудниками ГАИ, которые приехали на место аварии

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:02:36+03:00

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Вечером 5 февраля сразу два дорожных происшествия случились на трассе при въезде в Харцызск на территории ДНР. Из-за мощного снегопада и сильного гололеда столкнулись две легковушки. Причем одна из них врезалась в бок BMW и разворотила его.

Глава администрации Харцызска Виктория Жукова сообщила, что водитель BMW 51-летний Игорь Давыдович из Макеевки умер до приезда скорой. Ехавшая в этой машине 34-летняя макеевчанка Елена Лукьяненко была госпитализирована. Ее состояние не тяжелое.

На место аварии приехали сотрудники ГАИ. Но в их машину врезалась маршрутка из Донецка. К счастью, никто больше не пострадал. Пассажиров развозили с помощью такси и дополнительно вызвали автобус. Городские власти организовали посыпку песком опасного отрезка трассы.

- Будьте аккуратны за рулем, берегите себя, - попросила водителей Виктория Жукова.

Машину ГАИ протаранила «Газель» из Донецка. Фото: vk.com/id331209086

Через Харцызск проходит трасса из Донецка в приграничную с Россией Успенку. Ехавший по этой дороге Виталий Яковлев рассказал об общей ситуации, которая творилась на трассе.

- Ребята аккуратненько - на дороге до Успенки беда! Аварии, начиная с Харцызска, 6-7 машин вместе с машиной ГАИ разбиты. Дальше фура в кювете и возле Амросиевки две фуры выкинуло на обочину. Снег после ДТП начали чистить, но не успевают. Будьте бдительны. Храни всех Бог! – написал Виталий.

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ИСТОЧНИК KP.RU