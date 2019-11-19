2019-11-19T23:12:21+03:00
Дом. Семья

«Услышала мяуканье из-под земли!» Пенсионерка отрыла новорожденных котят, которых живьём закопали хозяева

Сейчас малышам по три месяца, они ловят мышей и ждут любящие руки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Страшно представить, если бы женщина прошла мимо. Фото: архив героя публикацииСтрашно представить, если бы женщина прошла мимо. Фото: архив героя публикации
Изменить размер текста:

Казалось, после пса Комбата из Горловки, выброшенного в мешке из окна многоэтажки, удавленных проволокой собак, чудом спасенных в приютах «ПИФ» и «4 лапки», уже сложно чем-то удивить. Но на то она и фантазия больного человека, что ее дикие формы не имеют границ.

Женщина просто вышла вынести мусор в Пролетарском районе и вдруг услышала глухое мяуканье. Она оглядела все окрестные кусты, несколько раз возвращаясь к тому месту, откуда исходил звук и только тогда поняла, что мяуканье-то идет из-под земли!

- Я заметила, что стою на вскопанной земле и звук идет будто из-под ног. Даже не стала возвращаться домой, звать на помощь мужа, настолько была шокирована внезапной догадкой. А просто голыми руками принялась рыть землю, обламывая ногти. Благо это был сентябрь, да и земля оказалась мягкой, - рассказывает жительница поселка Ливенский Анжелика Алексеевна. – Я не ошиблась. Там было четверо котят не больше недели от роду. Двое уже успели задохнуться, но оставшиеся из последних сил сражались за жизнь. Когда я явилась домой вся в земле, с еле живыми крошечными котятами, муж дар речи потерял. Называется, сходила вынести мусор! На кого-то счастье с неба падает, а мое явилось из-под земли.

Благо в доме была кошка, которая как раз прибилась накануне, чтобы родить котят в тепле. Ей-то и подсунули малышей. Но те были так слабы, что потребовалась помощь руководителя приюта «4 лапки» Ирины Волик. Совместными усилиями котят поставили на ноги. Сейчас они уже вполне самостоятельные и не слишком уступают старшим молочным братьям. Даже регулярно мышей ловят и приносят своим спасителям – вот, мол, ничего для вас не жалко. В общей сложности нуждаются в пристройстве семь котят от трех до пяти месяцев.

- Сейчас мы с мужем им обустроили теплые домики во дворе, оббили внутри войлоком, но все равно детям нужен дом и любящие хозяева. Надеемся, такие найдутся! Ведь уже раз в жизни им улыбнулась удача, что я услышала в тот день их из-под земли, – говорит Анжелика Алексеевна. – Спасибо вашей газете, что не прошли мимо. Почему-то собачьи приюты в городе есть, а вот с кошачьими совсем туго, хотя выжить кошке на улице еще сложнее, чем собаке.

Желающие обрести пушистого друга, звоните: 071 374 96 42 – Игорь Борисович или Анжелика Алексеевна

И, пожалуйста, вовремя стерилизуйте своих животных! Это более гуманно, чем обрекать их на верную гибель.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выживает зоопарк при горловском "Стироле" выяснял корреспондент "Комсомольской правды"

Объявление в соцсетях о голодающих животных в зоопарке на передовой не оставило равнодушными никого (подробнее...)

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология и промышленность: Социальная ответственность»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Карманы украинских пограничников оказались непригодными для «мзды» с рогатых нелегалов
Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке
Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы
Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ
В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий
Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса
Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием
Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России
Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском
В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
На этой неделе откроют восстановленный мост возле пункта пропуска «Станица Луганская»
В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде
«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон
Глава МИД Германии не полетел в Донбасс
Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла
Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному