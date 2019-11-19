«Услышала мяуканье из-под земли!» Пенсионерка отрыла новорожденных котят, которых живьём закопали хозяева

Казалось, после пса Комбата из Горловки, выброшенного в мешке из окна многоэтажки, удавленных проволокой собак, чудом спасенных в приютах «ПИФ» и «4 лапки», уже сложно чем-то удивить. Но на то она и фантазия больного человека, что ее дикие формы не имеют границ.

Женщина просто вышла вынести мусор в Пролетарском районе и вдруг услышала глухое мяуканье. Она оглядела все окрестные кусты, несколько раз возвращаясь к тому месту, откуда исходил звук и только тогда поняла, что мяуканье-то идет из-под земли!

- Я заметила, что стою на вскопанной земле и звук идет будто из-под ног. Даже не стала возвращаться домой, звать на помощь мужа, настолько была шокирована внезапной догадкой. А просто голыми руками принялась рыть землю, обламывая ногти. Благо это был сентябрь, да и земля оказалась мягкой, - рассказывает жительница поселка Ливенский Анжелика Алексеевна. – Я не ошиблась. Там было четверо котят не больше недели от роду. Двое уже успели задохнуться, но оставшиеся из последних сил сражались за жизнь. Когда я явилась домой вся в земле, с еле живыми крошечными котятами, муж дар речи потерял. Называется, сходила вынести мусор! На кого-то счастье с неба падает, а мое явилось из-под земли.

Благо в доме была кошка, которая как раз прибилась накануне, чтобы родить котят в тепле. Ей-то и подсунули малышей. Но те были так слабы, что потребовалась помощь руководителя приюта «4 лапки» Ирины Волик. Совместными усилиями котят поставили на ноги. Сейчас они уже вполне самостоятельные и не слишком уступают старшим молочным братьям. Даже регулярно мышей ловят и приносят своим спасителям – вот, мол, ничего для вас не жалко. В общей сложности нуждаются в пристройстве семь котят от трех до пяти месяцев.

- Сейчас мы с мужем им обустроили теплые домики во дворе, оббили внутри войлоком, но все равно детям нужен дом и любящие хозяева. Надеемся, такие найдутся! Ведь уже раз в жизни им улыбнулась удача, что я услышала в тот день их из-под земли, – говорит Анжелика Алексеевна. – Спасибо вашей газете, что не прошли мимо. Почему-то собачьи приюты в городе есть, а вот с кошачьими совсем туго, хотя выжить кошке на улице еще сложнее, чем собаке.

Желающие обрести пушистого друга, звоните: 071 374 96 42 – Игорь Борисович или Анжелика Алексеевна

И, пожалуйста, вовремя стерилизуйте своих животных! Это более гуманно, чем обрекать их на верную гибель.

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