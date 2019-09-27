«Комсомолка» вместе с приютом «ПИФ» ищет хозяев щенкам-подкидышам

Утро 25 сентября выдалось в приюте для животных «ПИФ» не самым добрым. Кто-то подкинул под ворота приюта коробку с четырьмя щенками возрастом около трех месяцев. Не поленился даже укрепить коробку скотчем, чтобы уж наверняка и щенки не разбежались.

С глаз долой, из сердца вон

- От обиды хочется кричать... Очередные двуногие твари подарили нам коробку с щенками, подбросили под ворота приюта рано утром, - с отчаянием говорят сотрудники приюта "ПИФ". – Первое - щенки иммунитета не имеют, в приютах они погибают. Покажите хоть один приют (достойный, в котором условия содержания животных далеки от живодерства), который принимает щенков? Не найдете таких. Нормальные приюты щенков не берут, понимая, что через неделю они заболеют и умрут один за одним. Почему? Погуглите вирусные заболевания собак и способы передачи, а также цену на лекарства сразу тоже, а то все почему-то думают, что с неба падают они. Второе - куда малышей девать?! Вот куда? В вольер, где пять взрослых собак? На корм? А где в коробочке с щенками вакцина? Четыре щенка, каждому по две дозы, итого 8 доз по 350 р. А где еда пять раз в день, где портативный вольер для них, где работник еще один, с зарплатой? Нет...

В условиях приюта, да еще в приближающиеся холода щенки выживают редко. Фото: приют "ПИФ"

Мне очень хорошо понятно отчаяние сотрудников «ПИФ». В Республике не работает закон об ответственном отношении к животным, как нет и базы данных животных. Следствием этого и есть стаи собак на улицах, случаи живодерства и вот такие подлые подкидывания животных в приюты, которые и без того задыхаются от невозможности объять необъятное. Просто тех, кто размножает животных, а потом цинично избавляется от них, у нас до сих пор невозможно привлечь к ответственности. Вот и весь сказ.

Чуда не случилось

Но сотрудники «ПИФ» понимают, что щенки ни при чем. И борются, спасают пристраивают. Вот и в этой истории с четырьмя малышами забрезжил луч света – приехала семейная пара и забрала малышей на передержку. Все вздохнули с облегчением. Увы, через пару дней щенков вернули в приют – соседи начали жаловаться, что те громко лают, мешают им.

- Ребята не виноваты, они просто переоценили собственные силы, - говорит сотрудник приюта «ПИФ» Юлия Небаба. – У них был опыт выхаживания двух полуторамесячных щенков, а тут четверо почти трехмесячных, активно познающих мир, любознательных и звонких. Соседи начали жаловаться. И вот дети снова в приюте. Что делать, не знаю.

В приюте всего одно закрытое помещение – административное здание, но там содержатся больные и послеоперационные животные, туда щенков нельзя. Есть небольшой домик, но он уже занят котами. На улице, в условиях осенних температур и ночных заморозков, щенки погибнут.

Соседи взбунтовались и щенков пришлось вернуть в приют. Фото: приют "ПИФ"

Трехмесячные малышки ищут дом

- Если летом таких малышей удается спасти, то сейчас это сделать будет непросто. Срочно ищем щенкам хозяев! Все они девочки, будут средними – до колена примерно. По достижении ими шести месяцев, обещаем бесплатную стерилизацию в нашем приюте, - говорит Юля. – Помогите спасти малышей, они не виноваты в том, что их хозяева не позаботились об их судьбе.

Удивительно, но часто приходится сталкиваться с мнением, что стерилизация – это против природы, что нужно обязательно осчастливить свою собаку материнством. Такие люди считают себя гумаными и живущими по-божески. Каким-то образом это в них сочетается с полным равнодушием относительно дальнейшей судьбы животных.

- Я вам больше скажу. Ежегодно в течение вот уже трех лет нам подкидывают коробку со щенками. Мало того, что щенки из года в год одинаковой масти. Так даже коробки одинаковые! – рассказывает Юля. – То есть хозяину плевать, что с ними будет дальше, ему лень стерилизовать свою собаку, отнес в приют – и все дела. А то, что они тут погибнут, его мало волнует. В крупных приютах таких сразу усыпляют. Мы на это пойти не можем. Боремся, пытаемся выходить, надеемся на чудо.

«Комсомолка» тоже надеется на чудо. Всмотритесь в эти симпатичные мордашки, кому-то они принесут немало счастливых минут. Давайте попробуем найти щенкам дом!

Желающие могут помочь приюту материально.

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