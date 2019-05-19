Донецкий приют «ПИФ»: Если стоит выбор кого принять, мы возьмем самое несчастное животное

Еще издалека слышим разноголосый собачий лай. Сегодня в приюте «ПИФ» двери не закрываются. Впервые сотрудники и волонтеры приюта решили организовать «Гав – party» с целью показать всем, что дворняги ничем не уступают собакам с родословной, а где-то даже превосходят их.

Двортерьер – просто непризнанная порода

Сегодня артистов девять и они очень взволнованы происходящим. Собаки показали все, на что они способны. Индивидуальные таланты, всякие трюки, преодоление полосы препятствий и прочие премудрости дрессировки. Кто-то выполнял команды с удовольствием и стремился заслужить похвалу волонтера. Кто-то растерялся от аплодисментов зрителей и спешил поскорее спрятаться от всех. Но атмосфера была настолько благожелательна, что вскоре все привыкли друг к другу.

Здесь учатся любви и ответственности.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ведущая рассказывает краткую историю каждой собаки. Вот этот пес попал сюда с тяжелой травмой лапы, готовили даже к ампутации, но смогли спасти и теперь ничего не напоминает об этом, берет барьеры только так. А вот этого симпатягу просто выкинули на помойку и животное попало в приют в состоянии живого трупа, облепленное клещами и с кучей болячек. Кого-то «забыли» хозяева, оставив умирать от голода на цепи. Талисман приюта – Лайфа – был привязан к дереву в посадке, его конечности так сильно перетянули, что спасти их не удалось, лапы просто отвалились, научилась жить без них. История почти каждой собаки в приюте, а их тут более 700, это история человеческого предательства и безответственности.

Юля знает историю каждой собаки приюта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А вот сам «ПИФ» начал свою историю в 2005 году, когда вообще ни одного приюта в городе не было. Перед Евро-2012 была сделана капитальная реконструкция, расширены и утеплены вольеры. С началом войны положение дел очень ухудшилось. Приют, который существовал всегда на добровольные пожертвования, столкнулся не только с материальными трудностями, но и с большим количеством брошенных животных. Эти брошенные животные в свою очередь начали приносить потомство и количество стай на улицах Донецка стало расти.

Они очень ждут своих хозяев.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помогают выживать приюту дончане

Среди зрителей замечаю донецкого дизайнера Светлану Топалову. Знаю, что в 2014 она буквально с улицы спасла двух дворняг, которых окрестила Антон Павлович и Габриель и которые теперь привольно обитают в доме дизайнера. Кроме того, Светлана постоянно помогает приютам «ПИФ» и «4 лапки».

Дизайнер Светлана Топалова не только взяла к себе в дом двух дворняг, но и постоянно помогает приюту.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Собаки – это моя любовь и очень давно. Выше моих сил читать об издевательствах над животными, о брошенных собаках, о догхандерах, - говорит Светлана. – Я иногда думаю, собаки посланы нам свыше, чтобы мы стали лучше, научились у них любви и всепрощению. А первая моя собака по имени Чарлик появилась в 1989 году, кстати, была привезена в Актау, где я тогда жила, из Донбасса. Мы с мужем приехали в Артемовск проведать родителей и там увидели на цепи абсолютно несчастное замызганное существо. Потом, когда мы его отмыли, из черного он стал вдруг огненно-рыжим и оказалось, что это пекинес. Отдельная история, как без документов, в сумке, мы везли его домой в Актау, как я умоляла стюардесс разрешить его присутствие на борту. Все преодолели, но не бросили Чарлика. Он потом прожил с нами еще много счастливых лет. Мою любовь к собакам разделяет и муж. Мы с ним регулярно помогаем приютам, узнаем, в чем они нуждаются и стараемся это оплатить – лечение, стерилизацию, уход, питание. Я радуюсь, когда у меня есть возможность помочь. Будь мы богаче, открыли бы приют, где собакам было бы очень привольно. Но пока это наши с мужем мечты.

Здесь учатся любви и ответственности.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Знаю, что Светлана не одинока, среди гостей в этот день встречаю многих знакомых, которые постоянно помогают приюту – везут сюда ветошь, корм, медикаменты, жертвуют деньги и т.д. Иначе выживать приюту было бы невозможно.

Любовь воспитывают не «лайками» в сети

Не обошлось в этот день без чуда. Для одной из обитательниц приюта с победной кличкой Ника нашлась семья. 9-летняя Лаура прижимает к себе свою любимицу, сегодня они уедут отсюда вместе.

- Мы с дочкой уже давно являемся волонтерами приюта, - рассказывает Денис - отец семейства. – Приходим сюда часто, гуляем с собаками, помогаем ухаживать. И хотя дома у нас уже есть мопс, кошка, крыса, африканские улитки и рыбки, мы на семейном совете приняли решение забрать Нику к себе. Невозможно было сопротивляться, такая возникла любовь у дочки и Ники. У нашего мопса темперамент схожий с Ники, думаю они подружатся.

Лаура и Ника так привязались друг к другу, что собаку решено было забрать из приюта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У этой семьи 1-комнатная квартира, но может вот именно так воспитываются настоящие любовь и ответственность за чужую жизнь? Не зря маленькая хозяйка с 4-х лет мечтает стать ветеринаром.

После официальной части «ГАВ-party» детей ждали общение с питомцами, конкурсы и сладкий стол.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Волонтеры говорят, что в год бывает до трехсот «усыновлений» и все равно многие еще ждут хозяев. Кстати, в приют может прийти любой желающий и помочь с выгулом собак, уходом за ними. Здесь это называют «социализация», но мне кажется эта самая социализация иногда больше необходима самому человеку. Вижу счастливые лица тех, кому доверили поводок, и кто увлеченно гуляет с собакой, они излучают радость.

Самая интересная часть мероприятия - живое общение.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Волонтеры – это те, в ком приют нуждается постоянно. Представьте, сколько рук нужно, чтобы выгулять 700 собак? Само собой, их не хватает катастрофически, потому гуляют собаки по очереди. Разумеется, «лайкнуть» забавную мордашку в сети или прослезиться над каким-нибудь умилительным рассказом о собаченьке проще простого, не просто – в свой выходной выбрать время и приехать в приют, чтобы посильно помочь животным.

Конкурс рисунков был посвящен приюту.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Пасху доставили огнестрел

- Выживаем с трудом, был период, когда наши сотрудники много месяцев не получали зарплату, работая с утра до ночи. И разве что финансирование программы «отлов-стерилизация-выпуск» позволяло частично компенсировать зарплаты. До войны нам хотя бы позволяли устраивать крупные мероприятия, вывешивать афиши и всячески привлекать внимание, - рассказывает волонтер приюта Юлия Небаба, которая работает здесь уже пять лет. – Сейчас мы часто сталкиваемся с неприязнью людей, непониманием власти. Недавний случай, когда мы принимали от дончан помощь на стоянке у ТЦ «Континет» и нарвались на недоброжелательное отношение охранников, хотя мы ничего не нарушали. Власти города не слишком идут навстречу в организации мероприятий с нашими питомцами, хотя после нас всегда остается идеальная чистота, чего не скажешь о массовых гуляниях, когда даже на площади Ленина под ногами полно окурков, бутылок и прочего. Почему-то люди считают, что собаки – это наименьшая проблема города, но при этом масса недовольных бродячими животными. Мы стерилизуем, стараемся пристраивать, но, к сожалению, этого очень мало. Нужна государственная поддержка, ведь существование приюта — это около 500 тысяч рублей в месяц! А нам сказали, практически дословно, что мешать нам не будут, но и помогать у города ресурсов нет.

Каждый показал свои таланты.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, обратная сторона собачьих стай это догхантеры. Бездействие власти всегда порождает появление этих неадекватных личностей.

- Недавно жертвой догхантеров чуть не стал бомж, когда отравленное мясо в миске было выставлено возле мусорного контейнера, - говорит Юля. – Чудом обошлось без трагедии.

Часто в приют попадают тяжело травмированные или заболевшие животные, тогда расходы еще возрастают.

- В эту Пасху к нам с района железнодорожного вокзала привезли собаку с огнестрельным ранением. Ее доставили с массивным кровотечением в 12.00, то есть стреляли в нее утром скорее всего, - вздыхает Юля. – Наши ветеринары смогли спасти ее. Это оказалась совершенно доброжелательная девочка с вечно виляющим хвостом и смешно фыркающим носом. Назвали мы ее Кора, сейчас ищем хозяев. Надеемся она не задержится в приюте, ведь однажды ей уже повезло!

А мне представилась та тварь, которая в Христово Воскресение стреляла в беззащитное животное, а потом отправилась, небось, поглощать пасочки и яйца, рассчитывая снискать божью благодать.

- Много собак погибло в эту войну. Была страшная картина, когда в 2014 году мы поехали в Ясиноватую, а там в приюте при ЯМЗ в открытых вольерах лежали трупы посеченных осколками собак, бедняги даже не успели убежать, - говорит Юлина коллега – кинолог Ольга. – Смогли оттуда спасти только 11 собак. Еще 17 к нам доставили аж из Краматорска, когда город начали бомбить. Поймать собак под обстрелами, когда животное в стрессе, очень сложно. Отдельное спасибо нашему водителю Игорю, он, не рассуждая, ехал и под Аэропорт, и на Трудовские, даже в самые активные бои и вывозил животных.

- Вообще стараемся помочь всем по мере сил, - продолжает Юля. - Когда одно животное обретает дом и хозяина, мы принимаем другое. Но приоритет отдадим самому несчастному. То есть, если у нас стоит выбор между умирающим животным и, скажем, йорком, мы выберем первое, потому что больше оно никому не нужно, а породистую собаку заберут за пару часов.

Часто животных в приют подбрасывают тайком

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/709730" frameborder="0"></iframe> В донецком приюте "ПИФ" провели "ГАВ-party".Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, сейчас в приюте 45 кошек! Приют для этого совершенно не приспособлен. Ютятся они в небольшом домике и, когда заходишь туда, то боишься одного – наступить на кого-нибудь из них. Они лежат на подушечках, подоконниках, трутся о ноги, мурлычут. А началось все летом прошлого года, когда в Донецке умерла одинокая старушка, у которой содержались 50 собак и 50 кошек. Работникам приюта срочно пришлось думать, как комфортно разместить животных. С тех пор в приют, кроме собак, стали подбрасывать и котов.

На кошек приют не приспособлен совершенно, но приходится содержать и их.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Однажды к нам пришел парень с замечательным сиамцем на руках, попросил оставить его в приюте. Мы объяснили, что мест нет совершенно, что, если он выложит фото своего красавца в интернете, его за пару дней заберут, - вспоминает Юля. – И что вы думаете? Парень ушел, оставил пакет корма, а потом оказалось, что он втихаря подбросил несчастного кота к 45-ти таким же. На кота тут же напали, сильно покусали, и мы еле спасли подкидыша. Такие подлость и жестокость человека не укладываются в голове! Вообще подкидывают часто, в том числе крупных собак.

Что смотришь? Забирай меня скорее!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Единой базы животных в ДНР так и нет

Большой проблемой является отсутствие законодательной базы.

- У нас до сих пор отсутствует единая база, где будут зарегистрированы абсолютно все животные, только тогда мы сможем привлечь к ответственности тех, кто избавляется от животных, выкидывая их на улицу, кто бесконтрольно плодит животных, жестоко с ними обращается, – признает девушка.

У приюта большие планы, в том числе реабилитационный центр для собак-инвалидов, бассейн для животных, чтобы они могли разрабатывать мышцы после травм, расширение и утепление вольеров.

Подкидывают даже породистых.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Все эти проекты мы не закрыли, мы их просто отложили до лучших времен. Сейчас наша задача – выжить, - признается Юля. И ей вторят сотни собачьих голосов, которые очень ждут своих хозяев.

Не сомневайтесь, приезжайте в «ПИФ». Вас здесь с радостью встретят сотрудники, проинструктируют и доверят питомцев. А там глядишь и решитесь подарить кому-то чудо и забрать одного из хвостиков домой. Даже одно это способно сделать мир светлее и справедливее.

Время работы приюта (для посетителей):

с 10.00 до 15.00 (ежедневно)

Телефон: + 380 71 316 60 60

Для желающих помочь приюту:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

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PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

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