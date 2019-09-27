Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-27T14:57:18+03:00

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Утро 25 сентября выдалось в приюте для животных «ПИФ» не самым добрым. Кто-то подкинул под ворота приюта коробку с четырьмя щенками возрастом около трех месяцев. Не поленился даже укрепить коробку скотчем, чтобы уж наверняка и щенки не разбежались.

- От обиды хочется кричать... Очередные двуногие твари подарили нам сегодня коробку с щенками, подбросили под ворота приюта рано утром, - рассказали сотрудники приюта "ПИФ".

Приют, и так выживающий с трудом, просто в отчаянии. Закрытых помещений здесь нет. А в открытых вольерах на холоде, особенно в условиях осенних температур и наступивших ночных заморозков, малыши замерзнут. К тому же у таких крох нет иммунитета и очень часто уже в первые дни они погибают от различных инфекций.

Чтобы они выжили в приюте, требуется немало средств – дорогостоящее прививки, специальное питание для щенков, закрытое помещение, а также дополнительные руки для ухода за щенками.

Удивляет, что кому-то лень стерилизовать свою собаку, подумать о том, чтобы она не приносила потомство, но результат этой безответственности должны расхлебывать совсем другие люди. А может этот человек считает добрым - вот же не лишил свою собаку материнства, да и щенков не утопил. Только почему-то эти "добрые люди" не кладут в коробку со щенками вакцину и корм для них. И, как правило, им нет дела до дальнейшей судьбы животных.

В ДНР так и не работает закон об ответственном отношении к животным, когда за такие "сюрпризы" смогут наказывать нерадивых хозяев. Именно поэтому на наших улицах собачьи стаи, именно поэтому возможны случаи живодерства, а приюты задыхаются от невозможности объять необъятное.

ИСТОЧНИК KP.RU