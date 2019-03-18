Приют «4 ЛАПКИ» в Донецке: Постараемся сделать так, чтобы собаки были не в обиде на людей

- Если бы каждый по кирпичику принес, я б уже все отстроила, - шутит владелица приюта Ирина Волик, и мы чувствуем себя немного виноватыми – принесли гостинцы, но не кирпичи. А вообще, приют, несмотря на все тяготы жизни, развивается. По сравнению с тем, каким мы его помним года два назад – приют обзавелся вольерами и строит собственную ветклинику. Уже и фельдшер есть, теперь сотрудники – в поисках врача.

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Здравствуй, моя хорошая! – так Ирина здоровается с каждой собачкой. И животные радостно виляют хвостиками – доброту они чувствуют издалека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1278" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697902" frameborder="0"></iframe> Питомцы приюта "4 ЛАПКИ".Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Ольга ГАЛЬСКАЯ

Овчарку морили голодом

- Эту балоночку на мусорнике нашли. Представляете, хозяева выбросили маму вместе со щенком! А эта какой породы собака?

Избитых, израненных собак Ирине и ее команде приходится спасать частоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы смотрим на худого песика и не знаем даже что ответить.

- Овчарка, представляете! Ее хозяин к столбу прицепил и буквально голодом морил! Еле забрали у него.

Животные не должны так страдать от человеческой жестокостиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если можно было бы в приюте поставить монументы, то их было бы два. Один – как символ человеческой доброты, а другой – как знак беспробудной жестокости к братьям нашим меньшим.

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жизнь Ирины до войны никогда не была связана с собаками. Сейчас их у нее – около 250-ти. Приютом она стала заниматься в 2014-ом. И состоял он из немногих вольеров в жутком состоянии. Прежний владелец этого мини–приюта уехал из Донецка, бросив животных умирать под постоянными обстрелами. Ирина, женщина отчаянная – не смогла забыть эту страшную картинку: постоянные «бахи» и голодные собаки, у которых даже были инсульты от страха.

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Так началась ее история – с большим и беспокойным хозяйством.

Своих питомцев Ирина брала, в основном, из прифронтовых окраин. Свою любимую Балю вывезла из только что освобожденного от Украины Дебальцево. Сейчас Бали уже нет, до сих пор Ирина не может без скорби говорить о собаке.

В приюте "4 ЛАПКИ" животные - счастливыеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чернуха не может отойти от стресса

Одну из них «Комсомолка» передала во время походов к аэропорту. Хозяева уехали, а собака продолжала ждать – такой донецкий Хатико. Обосновалась на крыше полуразбитого дома, и даже вывела там щенков. Всех забрала Ирина, окрестила нашу находку Чернухой. Щенят пристроили в хорошие руки. На прошлой неделе исполнилось три года, как их спасли волонтеры. Мы приезжали проведывать четвероногих друзей с поселка Октябрьского. Увы, Чернуха сейчас в изоляторе, болеет.

- Из-за стресса у нее сильно упал иммунитет, не отпускают кожные заболевания, - говорит Ирина. – Она же пережила страшные обстрелы, это теперь сказывается. Если бы она осталась там, откуда мы её забрали, уже давно бы погибла...

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многих питомцев забрали в семьи, но просто так сотрудники «4 лапок» животных не раздают. Их доверие (а они, поверьте, справедливо придирчивые) еще заслужить нужно!

- Я смотрю на человека, поладит ли он с собакой, нужен ли ему такой пес, или другой. Вообще, любит ли он животных, - говорит Ирина.

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Алабай Зорро спасает больных щенков

Всех питомцев можно разделить на три категории: домашние, которых выбросили хозяева за ненадобностью либо умерли, потеряшки и те, которые родились уже на улице.

Ирина Волик любит своих подопечных, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сейчас пошли очень «ответственные» благодетели, - говорит Ирина. – Подбрасывают щенков и звонят потом по телефону, типа радуйтесь – пополнение у вас! Мы как-то после такого вброса всю территорию обошли. Нет щенков! Оказывается, люди подбросили коробку на соседнее предприятие, а там сторожевые псы в свободном выгуле.

Ирина Волик любит каждого животногоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Избитых, израненных собак Ирине и ее команде приходится спасать часто.

- Постараемся сделать так, чтобы собаки были не в обиде на людей, - говорит Ирина. – Животные не должны так страдать от их жестокости.

- А мне жалко Зорро, он грустный такой, - сетует Никита Макаренков, глядя на своего любимчика – гигантского алабая, которого в разгар войны привезли в «4 ЛАПКИ» из Петровского района. Недалеко от двора, где жила собака-великан проходила передовая линия. Сейчас он живёт в тихом месте, где его любят и заботятся о нём.

– С ним все хорошо! Это у него взгляд такой - мудрый, – успокаивает Ирина. - Он обжора у нас, к тому же очень добрый. Любит ласку. Ему нравится, когда я глажу его за ушком. Сам ложиться, пододвигается и наклоняет голову. А еще пес работает донором и спасает жизни другим беднягам.

«Наташку отдам только тебе»!

Беню кормили с бутылочки. Вырос он настоящей фотомоделью - любит позировать на камеруФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не только собаки, лисенок Фокс и котики обрели пищу и кров в приюте. Есть еще муфлон Беня и две козочки. Муфлона взяли совсем маленьким. Его мама умерла – сердце не выдержало шума от обстрелов. Беню кормили с бутылочки. Вырос он настоящей фотомоделью - любит позировать на камеру. Когда подходишь к нему с фотоаппаратом, тот принимает важную позу, приподнимает голову и смотрит прямо в объектив!

Беню кормили с бутылочки. Вырос он настоящей фотомоделью - любит позировать на камеруФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А живет Беня вместе с рыжей красавицей – козой Наташкой.

- Ее бабуля мне одна отдала, - рассказывает Ирина. – Бабушка болеть стала, чувствует, видно, что совсем здоровье подвело, а как козе быть, если она уйдет. Пришла ко мне со словами: «Я свою Наташку только тебе отдам!» Отказать я не могла.

Беню кормили с бутылочки. Вырос он настоящей фотомоделью - любит позировать на камеруФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Без неравнодушных людей не справиться

В конце прошлого года Межрегиональная общественная организация «Клуб любителей животных «Зоорусь» включил приют «4 ЛАПКИ» в программу «Гуманитарная помощь животным Донбасса».

- Зная вашу активную деятельность по оказанию помощи животным, мы готовы на постоянной основе оказывать гуманитарную помощь вашему приюту и животным, находящимся на вашем попечении, - говорится в письме, адресованном Ирине Волик.

«Комсомолка» проведала своих подопечных, которых вместе с волонтерами спасли у Донецкого аэропортаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Однако гуманитарную помощь – а это ветеринарные препараты, витамины, корма и средства ухода – нужно забирать самостоятельно на складах в Ростовской области. За несколько месяцев Ирина уже два раза ездила в Россию своим ходом, чтобы привезти в Донецк необходимую животным помощь.

- Для нас это существенная поддержка, за которую мы безмерно благодарны, - говорит владелица приюта. – Видели мешки на первом этаже нашей лечебницы? Это та самая помощь. Благо, что не все относятся к животным с жестокостью, есть неравнодушные люди, без которых нам не справится.

КСТАТИ

Попробуй стать волонтером!

Каждую субботу с 10.30 до 16.30 можно приехать в приют – это так называемый Волонтерский день.

– Можно поиграть с питомцами, покормить, выгулять, - рассказывает Ирина. – Я вижу по лицам людей – они не только отдают свою заботу и ласку тем, кто нуждается в этом, но и многое получают взамен!

Каждую субботу с 10.30 до 16.30 можно приехать в приют – это так называемый Волонтерский деньФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Адрес приюта: Донецк, ул. Куприна, 119-в (Бывший склад игрушек) - остановка автобуса №77 «Экомпарк»

Желающие могут помочь приюту:

Сбербанк 5469 5200 1559 8287 - Ирина Волик